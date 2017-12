Plíšková přemohla Kvitovou, finále tenisové extraligy vede Prostějov

Do zápasu ženských jedniček v říčanské hale vstoupila lépe světová čtyřka Plíšková, která také získala první set. Ve druhé sadě se karta obrátila a Kvitová srovnala na 1:1.

Rozhodující set byl již plně ve znamení Plíškové. Kvitová, jež v předešlých letech hrála nejvyšší domácí soutěž jen za Prostějov, odvrátila za stavu 0:5 tři mečboly i kanára.

Oba dosavadní vzájemné zápasy na okruhu WTA předtím vyhrála dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová.

Petra Kvitová ve finále tenisové extraligy.

„Výměn moc nebylo. Povrch je strašně rychlý, ještě s tou naší hrou. Byly ale dlouhé gamy, bylo to vyrovnané. Ve druhém setu jsem měla nějaké šance, na začátku se mi to nepovedlo a ona se pak zlepšila. Ve třetím se mi povedl začátek a už to bylo jednoznačnější,“ řekla České televizi Plíšková.

„V každém setu to bylo o jednom brejku. Když mě ve třetím brejkla rychle, bylo to náročné,“ prohlásila Kvitová. „Byl to super tréninkový zápas v přípravě a doufám, že to ještě vylepším, než začne sezona,“ dodala 29. hráčka světového žebříčku, jež na okruhu WTA drží proti krajankám sérii 24 vítězných zápasů.

První bod pro Prostějov získal Slovák Jozef Kovalík, který porazil Michala Konečného 6:4, 6:4.

Zatímco Prostějov útočí již na jubilejní desátý domácí titul v řadě, Sparta by ráda ukončila sedmnáctileté čekání na triumf. Před rokem mělo finále stejné obsazení a Prostějov doma porazil Spartu jasně 6:2 na zápasy.