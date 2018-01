Když je v Melbourne abnormální hic. A někteří vidí na kurtu i Snoopyho

Milí hosté, noste prosím pokrývku hlavu. Mažte se opalovacím krémem. A hlavně hodně vody!

Jak snadné pro návštěvníky, jak složité pro sportovce. Proto si světová čtyřka Elina Svitolinová při čekání na to, až bude její česká soupeřka Kateřina Siniaková připravena po ošetření, hned zabalila krk do ručníku naplněného ledem.

Tomáš Berdych a australské vedro Jako skákat přes švihadlo v sauně, řekl

A jelikož se hrálo v ústřední aréně Roda Lavera, mohla se schovat do pásu stínu vytvářeného střechou. „To je velká výhoda. A velký rozdíl, než být přímo na sluníčku,“ říkala Siniaková.

Dny nedobrovolného grilování začaly. V Melbourne Parku dopřávají venkovní rozprašovače divákům dávku chladného osvěžení, tenisté a tenistky ovšem úpí. První grandslam sezony byl zpočátku až nezvykle chladný, nyní se vrací do obávaných teplot.

„Jsme připraveni. Na kurtech bude víc stínu, víc vody a ledové ručníky. Taky je tu možnost, že v největších arénách zatáhneme střechu,“ uvedla mluvčí turnaje Prue Ryanová.

Mdloby a halucinace

Australian Open pamatuje kolapsy z vedra, v roce 2014 dokonce Kanaďan Frank Dancevic upadl do mdlob a přiznal, že ho postihly halucinace a viděl na kurtu komiksovou postavičku Snoopyho.

„Tohle je nelidské, nebezpečné. Nechápu to, jde o hazardování s naším zdravím. To budeme hrát do chvíle, než někdo umře?“ čertil se tehdy Dancevic.

Při jeho tripu do světa kreslených figurek naměřili 42,8 stupně. Hranicí pro možnost přerušit zápasy je letos podle oficiálního turnajového průvodce 35 stupňů ve stínu, finální rozhodnutí ale musí učinit šéf turnaje a hlavní rozhodčí (roli může hrát třeba vítr, který by vedro aspoň trochu zmírnil). Ve čtvrtek se na obrazovkách mihl údaj 39,2.

V pátek předpověď zní: rovná čtyřicítka.

Už se ani nemažu

Australské léto je v rozpuku, navíc se nad nejmenším z kontinentů nachází tenčí ozonová vrstva než jinde. Tedy nejhorší lokalita? V hitparádě nejpekelnějších míst shoda nepanuje.



„I Amerika může být někdy celkem krutá. Třeba Miami nebo US Open, kde je hodně vlhko,“ říká Karolína Plíšková a Denisa Allertová přidává: „V Číně i Americe je to s vlhkostí ještě horší. Víc se potíte, klouže vám raketa v ruce, musíte používat třeba vápno na ruce.“

V Melbourne ve čtvrtek šplhaly teplot až ke tropické čtyřicítce.

Barbora Strýcová si zase vybavila, že letos na turnaji v Brisbane viděla u stupňů Celsia téměř surreálné číslo 51. Tady na „konci světa“ existují specifické situace. Teploty mohou výrazně kolísat, i vyhřátý den se dokáže rychle změnit v relativně chladnější večer typu babího léta.

„A teplo je tady jiné, sluníčko je ostřejší,“ dodává Plíšková, která si už ovšem na jižní polokouli vybudovala imunitu: „Jsem tu skoro měsíc, už se ani nemažu. Já se nespálím.“

Kšilt, ionťák, magnesium

Ročník 2018 patří i přes přicházející fén zatím v Austrálii k těm milosrdnějším. Ale tak jako třeba ve Wimbledonu musíte počítat s možností čekání v dešti a je nutné zocelit pro takový případ nervy, tady se pro změnu ladí každý detail zevnějšku.

A tak Allertová nedá z hlavy kšilt: „Řešíme to s trenérem i s kondičákem. Když to hodně pere na hlavu, je potřeba udělat vše, abyste ji ochránili. Čepice nápor aspoň trochu zmírní, abyste nedostali úpal.“

Zrovna ona by si ze zmíněných grandslamů zvolila Wimbledon - respektive mírnější počasí. „Tady se na menších kurtech nikam neschováte,“ mohla se ze svého hřiště ve středu jen toužebně podívat na nedalekou Laverovu arénu, v níž Siniaková se Svitolinovou dostaly aspoň malé území stínu.

Caroline Wozniacká, Elina Svitolinová a Kateřina Siniaková bojují s vedrem.

Kudrnatá Češka skončila, to Allertovou čeká 3. kolo v pátek: „Dva dny to bude přísný, musím se o to víc zavodnit. Vypít toho co nejvíc. Kromě vody to doplňuju na kurtu ionťáky, různými gely a magnesiem. To do sebe hodně cpu kvůli křečím.“

Občas ovšem nepomůže ani důsledné dodržování pokynů. „Namažu se. Ale ono to asi ani nemá cenu - dvakrát se otřu a krém je stejně pryč. Navíc bych si pak musela mýt ruce, jinak by mi klouzala raketa, takže už to na kurtu ani nedělám. A jsem spálená,“ líčila Markéta Vondroušová po úvodním kole na jednom z odlehlejších kurtů, tedy bez možnosti schovat se před žhavou koulí na modré obloze.

A její obličej nabízel rudnoucí důkazy toho, že pohybovat se v lednu na slunci je krásné jen do té chvíle, než máte v ruce raketu.