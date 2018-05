Jak Berdych zvládl duel v peci. Jako skákat přes švihadlo v sauně, řekl

I cesta ke kurtům se proměnila v očistu. Zatímco střední Evropu svírá sníh, v Melbourne vládne opačný extrém. Tohle jsou podmínky pro otrlé.



„Pokud je ve stínu 40 stupňů, na sluníčku bude 60. Můžete si zkusit jít do sauny a začít tam skákat přes švihadlo,“ nabízí Berdych přirovnání. „Když vydržíte deset minut, přidejte zbytek do dvou a půl hodin - a máte hezký obrázek.“

Jeho boj se španělským sokem trval přesně 151 minut a Berdych jej získal poměrem 6:3, 2:6, 6:2, 6:3. Jít ve čtvrtek na Australian Open do akce, to znamenalo řeholi. „Po druhém setu mi nebylo dvakrát nejlíp,“ přiznal nejlepší český tenista posledních let. „Ale povedlo se mi to překonat, dostal jsem se z toho poměrně rychle.“

Čtyři české postupy Čtvrtý den na Australian Open

Příklad se švihadlem v sauně je vypovídající. „Stavy jsou různé. Já za sebe jsem se cítil, jako by mě někdo dal pod pokličku. Motá se hlava, člověk je slabší,“ přiblížil Berdych. „Nemáte takové pohyby, jak byste přesně chtěli. Ale když jsem si zvyknul a sžil se s tím, už to bylo v pohodě.“

Což ukázaly poslední dva sety.

Jak tomuhle čelit? Jen tím, co zdůraznil Berdych: nabrat maximální možnou kondici a věřit, že to bude stačit.

„Tím, že má člověk natrénováno a ví, že v něm síla je. Pokud vleze do takové pece, v našich končinách ani nikde relativně poblíž se na to připravit nedá. Ale když to máte v sobě, pak vás ani takové horko nezaskočí.“

Proto proti Garcíovi-Lópezovi přizpůsobil počasí i svoji hru.

„Musíte umět vyhodnotit situaci a daleko líp číst, co se na dvorci děje. Není potřeba hnát se za každým balonem, když šance zrovna není taková. Nejde mlátit jako hluchý do vrat s tím, že teď vydržíte - když ten druhý vydrží o pět minut dýl, smůla,“ řekl. „V tom je tenis hodně specifický, nemáte se za co schovat.“

V dalším kole čeká Berdycha populární Argentinec Del Potro, který udolal ruského mladíka Chačanova. Tak brutální hic už by nastat neměl. Čili co vás nezabije, to vás posílí?

V tomto případě nikoli. „Tohle jen vysává energii. Není to tak, že když zvládnu podobný duel a příště bude chladněji, něco mi to dodá,“ usmál se Berdych. „Tohle nedodává vůbec nic. Možná leda solárním panelům.“