Chyběla dynamika, jel jsem o 30 wattů méně něž obvykle, líčil Kulhavý

Po dlouhé bitvě o páté místo i kvůli spadlému řetězu v posledním kole končíte devátý. Je to zklamání?

Pro spoustu jezdců je nejlepší desítka cíl, ale já mířil výš, hlavně kvůli minulým ročníkům, kdy jsem tady vyhrál, takže nejsem spokojený.

Nebýt toho smolného momentu, bojoval byste o páté místo.

Ale výkonnost a nohy nebyly stoprocentní. Jel jsem o třicet, čtyřicet méně wattů, než jaké jsou moje normální hodnoty, což je přibližně deset procent výkonu. Pak samozřejmě přišel ten moment, kdy jsem chtěl zkusit předjet (Manuela) Fumiče a spadl mi řetěz za kazetu. Místo boje o pódium jsem ztratil čtyři místa a bylo po útoku, což je škoda, protože i to pódium se počítá. Těch posledních čtrnáct dní si teď musím vyhodnotit. Musím zkusit najít chyby a příčiny, proč se to takhle sešlo. Všechno teď budu směrovat k Lenzerheide (mistrovství světa), kde bych si rád spravil chuť. Tam mi to vyhovuje.

Mluvíte o deseti procentech výkonu, který vám chyběl. Čím to bylo?

Těch posledních čtrnáct dní jsem vlastně moc nezávodil. V Albstadtu jsem rychle skončil, a poslední ostrý start jsem tak měl v Brně tři týdny zpátky na Českém poháru. Asi se mi úplně ideálně nepovedlo nastavit trénink.

Jak nepříjemné bylo, když vám po startu odskočilo čelo závodu?

Trochu nepříjemné to bylo. Jeli jsme odskočení za Schurterem, ale kdybych měl nohy, které normálně mívám, tak si to doskočím zpátky. Dneska mi těch deset procent prostě chybělo. Čekal jsem, že mi třeba druhá půlka sedne, ale bylo to stejné. To spíš ostatním docházely síly a já jel konstantní tempo. Z mé strany tam nebyla žádná dynamika, takže o tom startu to nebylo.

Ono už v tom druhém kole bylo laickým okem vidět, že to nejste úplně vy.

Ta první dvě tři kola jedou všichni stejně, žádné velké rozestupy tam nejsou, dost se bojuje o pozice a já možná jezdím trochu opatrněji než v minulosti, zato spousta lidí je občas agresivních. Už vím, co může způsobit pád a zranění, tak se do toho nechci přimotat. Možná jsem se tam málo tlačil a nikam jsem se neposouval, ale primárně to stejně bylo o těch nohách. Kdyby byly lepší, skupinku pěti lidí bych přeskočil. Nebýt toho řetězu, byl to přesný obrázek toho, na co jsem dneska měl.

Což nebyl žádný propadák, ale sebevědomí vám to asi taky o tolik nezvedlo, ne?

Sám vím, že je to kousek na stupně vítězí, že jenom stačí vyladit tu výkonnost. Kdybych skončil dvacátý a chybělo by mi pět minut, byl bych v jiné pozici. Ale jel jsem celý závod s nižšími watty, než na jaké jsem zvyklý, a i tak jsem dokázal bojovat o páté místo. Určitě se tam dokážu vrátit. Jen mě štve, že nejsem schopný vyladit formu na tyhle závody. Po Cape Epic jsem měl za cíl uspět minulý víkend v Albstadtu a teď Nové Město, nevyšlo ani jedno. Mrzí mě, že pořád dokola hledám, kde je problém.

Co vás čeká nyní?

Jsem unavený, dal bych si volno, ale v úterý pojedu Pražské schody, pak se rozmyslím, jestli o víkendu pojedu maraton, abych otestoval tělo. Musím zjistit, jestli je unavené nebo nerozježděné. Další Světový pohár je za měsíc, do té doby to musím upravit, času na trénink je dost, ale teď se ta sezona láme do druhé půlky. V té druhé chci jezdit na pódiu, abych se připravil na mistrovství světa, do něhož dám všechno.