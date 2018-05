Schurter si potřetí za sebou podmanil Nové Město, Kulhavý dojel devátý

Švýcarský suverén minulé sezony Schurter vydřel vítězství v dramatickém spurtu a o jeho triumfu před Antonem Cooperem rozhodl až fotofiniš, ačkoliv se chvilku zdálo, že navrch bude mít Novozélanďan. Třetí skončil s osmisekundovým odstupem Maxime Marotte z Francie.

Schurter vyhrál ve Vysočina Areně závod cross country potřetí v řadě po titulu mistra světa v roce 2016, kdy Nové Město na Moravě vedle šampionátu závod SP nepořádalo, a loňském prvenství v rámci seriálu.

Kulhavý se musel prokousávat vpřed ze třetí startovní řady, neměl tak čelo závodu příliš pod kontrolou. Když už se v závěrečném kole dostal na šestou pozici, měl smůlu - spadl mu řetěz.

„Nebylo to ideální, byť desítka se samozřejmě počítá. Pro spoustu jezdců jde o cíl, já mířil výše. Hlavně kvůli minulým ročníkům, kdy jsem tady vyhrál. Nejsem spokojený. Výkonnost a nohy nebyly stoprocentní,“ přiznal Kulhavý v rozhovoru s novináři.

Osmnáctý skončil Ondřej Cink, který musel startovat až z deváté řady a měl to na boj o medaile od začátku hodně daleko. Účastník loňské Tour de France přesto odjel skvělý závod a prokázal, že by mohl v dohledné době patřit v terénu po jednoletém intermezzu na silnici znovu do světové špičky. Smůlu měl Jan Škarnitzl, jenž bojoval o desítku, ale v předposledním okruhu měl defekt.