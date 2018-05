Bikerkám v Novém Městě vládla Langvadová, přidala další triumf

Čtyřiatřicetiletá Langvadová, která na Vysočině triumfovala už loni, odjela brzy spolu se Švýcarkou Jolandou Neffovou. Spurt dvou posledních světových šampionek pak zvládla lépe zkušená Dánka. Třetí byla Pauline Ferrandová-Prévotová z Francie.

Stejná trojice se postavila na pódium i v pátek na úvod celého závodního víkendu při nově zavedeném sprintu, jen s tím rozdílem, že Ferrandová-Prévotová byla druhá a Neffová třetí.

„Trať tady v Novém Městě je má nejoblíbenější, vážně hodně blízko mému srdci, miluju to tady a vždy se sem ráda vracím. Hodně jsem se ponaučila v short tracku. S Jolandou to bylo hodně těžké a taktické, v posledním kole jsem si myslela, že mi možná ujede, ale věřila jsem, že když se jí udržím, ve spurtu bych mohla uspět já, což se i povedlo,“ řekla Langvadová.

Svým triumfem dovršila vítězný novoměstský hattrick v olympijské disciplíně cross country, neboť rovněž svůj titul mistryně světa si před dvěma lety vyjela na okruhu Vysočina Areny. Tehdy Nové Město na Moravě vedle šampionátu závod SP nepořádalo.

Jitka Škarnitzlová byla po zaváděcím okruhu desátá, ale v následujících pěti kolech už se pořadím propadala. Lépe si tak nakonec vedla Štěpánová, která dojela těsně před osmadvacátou Škarnitzlovou. Obě měly na vítězku sedmiminutové manko.

„Chtěla jsem ukázat, že na to mám do kopce i z kopce, takže jsem tam párkrát trochu zazmatkovala. Ale podařilo se mi znovu začít soustředit a dojet aspoň na nějaké pozici. Jsem ráda, že to klaplo do třiceti,“ řekla šestadvacetiletá Štěpánová.