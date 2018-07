Czech Bowl v Ostravě? Drastický řez i sen. Musel přijít, říká vůdce týmu

„Od začátku to byla naše hlavní mise. Těžká, ale snili jsme o ní,“ neskrývala nadšení po postupu opora Steelers.



Ti v sobotu od 19:00 vyzvou v repríze loňského finále hegemona české ligy, sedminásobného vítěze soutěže Prague Black Panthers. Přitom zkraje sezony to ani trochu nevypadalo, že Ostrava by si po roce mohla zahrát opět Czech Bowl.

Hned zkraje sezony se rozloučila s finským quarterbackem Henri Väänänenem. Do týmu přivedla amerického quarterbacka Stevena Wilkena. Jelikož Ostrava už na soupisce dva Američany měla, musela se rozloučit s hrajícím trenérem wide receiverem Lukem Wildungem.

Jak těžké to bylo rozhodnutí?

Opravdu hodně, protože Luke byl velkou součástí té pohádky v minulém roce, kdy jsme se dostali z posledního místa až do finále. Spoluhráči si ho oblíbili, začlenil se do místní komunity. Jako manažer jsem si ale napsal na papír různé faktory a dospěl k závěru, že musíme udělat změnu. Bohužel kvůli počtu zahraničních hráčů to odskákal Luke. Výměna se ukázala jako dobrá, protože quarterback Steven Wilken totálně změnil filosofii naší ofenzivy. Před jeho příchodem jsme byli v rozpadu a on nás sjednotil.

Proč se vám ale tak nedařilo?

Luke nás pomohl zvednout na nějakou úroveň. Dál ale zlepšení nebylo znát. Jeho trenérské zkušenosti přece jen ještě nejsou na tak vysoké úrovni. Luke je skvělý hráč. Receiver, na kterého chcete spoléhat, ale z pozice u lajny se tým řídí hrozně těžko. Jeho možnosti ovlivnit hru byly hodně omezené. Samozřejmě to pro nás nebylo jednoduché. Zvláště pro druhého kouče Garretta Griffetha, s kterým Luke do Ostravy přišel. Nakonec mu to ale on sám oznámil, cítil to jako svoji povinnost. Nebyla to příjemná situace, ale týmu z herního hlediska prospěla.

Vyměnit quarterbacka během sezony je ale největší možný zásah do týmu. Nebáli jste se, že to může dopadnout ještě hůř?

Bylo to obrovské riziko. Na druhou stranu jsme neměli co ztratit. Hráli jsme opravdu špatně. Museli jsme do toho drasticky říznout. Naštěstí jsme Stevena sehnali velice rychle. Od začátku se to ukázalo jako výborná volba. Když přišel, měli jsme mezi zápasy dva týdny volna, takže času na sehrání bylo trochu víc. Steven trpělivě vystavěl zcela novou útočnou hru, klaplo to. Navíc se pořád zlepšujeme.

Zápasy mezi Ostravou Steelers a Prague Lions patří k nejvyrovnanějším v lize.

Jak najít během probíhající sezony kvalitního quarterbacka?

Je to hrozně těžké. Dali jsme si velkou práci s hledáním. Měli jsme čtyři kandidáty a na všechny jsme si rychle sehnali reference. Zajímali jsme se o Stevena, jaký má přístup k tréninku, jak pracuje v zápasech. Zajímalo nás, jak se choval při angažmá v Dánsku, ve Francii, jaký je člověk. Několik nezávislých referencí nás utvrdilo, že by to mohlo fungovat a naštěstí jsme udělali dobrou volbu, zapadl skvěle.

Co pro vás osobně znamená finále v Ostravě?

Obrovskou výzvu. Máme skvělou základnu fanoušků, ale věříme, že taková akce může znamenat další posun amerického fotbalu v našem městě. Snad se objeví noví kluci, co dostanou chuť do amerického fotbalu. Mohlo by to přivést nové sponzory, i proto jsme se do finále museli dostat. Neúspěch jsme si nepřipouštěli. Odemyká nám to dveře, abychom se posunuli na vyšší úroveň.

A teď si představte, že by tam v sobotu hráli Lions a Black Panthers.

Pro mě je to hrozná představa, snad ani televizi bych nedokázal zapnout. Byla by to promarněná obrovská šance. Neskutečně by mě to mrzelo. Domácí finále nám nabízí hrozně moc. Jsem šťastný, že jsme špatný začátek sezony dokázali zahnat a nakonec jsme dosáhli vytouženého finále.

V něm vás čekají Prague Black Panthers, kteří jsou hegemonem české ligy. Sedm titulů v řadě to jen potvrzuje.

Ohromná síla. Vzor organizace, jak by se měl v Česku dělat americký fotbal. Na druhou stranu finále je jeden zápas. Hrajeme doma, je to obrovská výzva. Chceme dotáhnout obrat v sezoně do konce.

O Black Panthers se mluví v souvislosti s jejich případným odchodem do rakouské ligy. Co myslíte, že by to pro Bitters ligu znamenalo?

Podle výsledků Prague Black Panthers svoji kvalitou patří do vyšší soutěže. Zaslouží si hrát daleko víc vyrovnanějších zápasů, než jim nabízí současná česká liga. Na druhou stranu naší lize to trochu ublíží. Je tu však šance, že jejich „B“ tým by se mohl rychle dostat do nejvyšší soutěže. Pak by měli své elitní hráče v lize venku a ostatní tady.