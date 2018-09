Rozhodčí je zloděj, rozčilovala se Serena. Ósakaová vítězství obrečela

Proč se tedy oběma aktérkám pohledného souboje objevily na tvářích slzy a proč místo ohlušujících ovací provázelo závěrečný ceremoniál spíše bučení?

Ósakaová slaví senzační titul na US Open zpravodajství z finále

Vše začalo v první sadě, kdy americká hvězda obdržela od rozhodčího Carlose Ramose varování, že přijímá nepovolené rady od trenéra. „Žádný koučink jsem nedostávala, v životě jsem nikdy nepodváděla,“ hájila se Williamsová.

Její trenér Patrick Mouratoglou však po zápase v rozhovoru pro ESPN přiznal, že se snažil s Williamsovou komunikovat, ale podle jeho mínění jej neviděla. Dále dodal, že si myslí, že každý hráč na okruhu dostává během utkání pokyny.

V polovině druhého setu se Američanka opět dostala do křížku s arbitrem. Poté, co trestuhodně zahodila těžce vybojovaný brejk na 3:1 a dvěma dvojchybami za sebou odevzdala servis Ósakaové, vzteky mrštila raketou o zem.

Rozhodčí Ramos jí kvůli druhému prohřešku proti pravidlům udělil trestný fiftýn. Když Williamsová tuto nemilou skutečnost zjistila, přiběhla k umpiru a začala rozhodčího zvýšeným hlasem peskovat. „Dlužíte mi omluvu, nikdy jsem nepodváděla,“ opakovala rozhořčeně a žádala, aby sudí vzal zpět varování za nepovolený koučink.

Její snaha vyšla naprázdno. Japonka bez problémů srovnala na 3:3, vzápětí znovu prolomila servis své o 16 let starší sokyně. Williamsová, viditelně vyvedená z míry, nemínila nechat rozhodčího na pokoji a znovu se do něj ostrými slovy pustila. „Ukradl jste mi bod, jste zloděj,“ vychrlila.

Ramos tento výpad klasifikoval jako třetí porušení pravidel a automaticky přiřkl další game Ósakaové. Domácí ikoně nepomohla ani debata se supervisorem turnaje, ani pískot nespokojeného publika. Druhé dějství ztratila poměrem 4:6 a po Wimbledonu padla letos ve druhém grandslamovém finále.



„Vím, že jste sem dnes přišli mě podpořit, snažila jsem se bojovat. Ještě jsem to všechno nestrávila, ale snažím se zůstat pozitivní a dívat se na všechny dobré věci a s tím prostě jít dále,“ sdělila po zápase Williamsová.

„Toto je její moment,“ dodala na adresu své soupeřky. „Prosím, přestaňte bučet, protože ona si to nezaslouží. Já si to nezasloužím. Lidé na kurtu si to také nezaslouží, přišli sem jen, aby viděli tenis,“ mírnila projevy publika.

A jak reagovala vítězka? „Je mi líto, že to takhle dopadlo, vím, že všichni tady fandili Sereně,“ soukala ze sebe emocemi přemožená Japonka.

Náladu v publiku vystihla přesně, přesto se i ona s trofejí nad hlavou a rozpačitým výrazem na tváři dočkala potlesku. A právem, neboť ve 20 letech se stala první reprezentantkou své země, která ovládla grandslam.

Jen si nejspíš představovala, že to bude za jiných okolností.