ONLINE: Serena W. zaútočí na sedmý titul z US Open. Zastaví ji Ósakaová?

Na posledním z turnajů velké čtyřky slavila už šestkrát, celkem si z grandslamů odvezla 23 titulů a k vyrovnání 45 let starého rekordu Australanky Margaret Courtové jí chybí jediná výhra. A o tom, že Serena Williamsová onen poslední krok touží udělat právě na svém nejmilovanějším turnaji, není pochyb.



Serena Williamsová vs. Naomi Ósakaová finále dvouhry žen na US Open budeme sledovat online

„Ještě před rokem jsem doslova bojovala o život v nemocnici po narození dítěte,“ připomíná americká tenistka téměř přesně rok starý porod dcery Olympie. „Každý den, kdy vkročím na kurt Arthura Ashe, jsem tak vděčná, že mám příležitost hrát tento sport. Nezáleží na tom, co se stane v kterémkoliv zápase, cítím se, jako bych už vyhrála,“ dodává.

Pouhé tři měsíce po porodu už Williamsová opět vběhla na kurty. Ze začátku hledala dřívější velkolepou herní pohodu, náznak, že už je opět připravena vítězit, přišel v podobě finálové účasti ve Wimbledonu. Nyní může definitivně vytroubit do světa, že královna si přichází nárokovat svůj trůn.

„Stále nejsem ta Serena, jaká jsem bývala. A ani nevím, jestli vůbec někdy budu fyzicky, emočně a psychicky na takové úrovni. Ale jsem na správně cestě a cítím, že mám způsoby, jak se posunout. Doufám, že potom budu schopna hrát ještě lépe,“ poodhaluje Williamsová.

Ve 36 letech a 349 dnech je třetí nejstarší finalistkou grandslamu v otevřené éře tenisu. Pokud dnes uspěje, překoná vlastní rekord z Australian Open 2017, kde se stala nejstarší vítězkou turnaje velké čtyřky.

Přesto s vrcholovým sportem končit nehodlá. Spíše naopak, jak dokazuje její vyjádření: „Jak říkám, toto je jen začátek mého návratu. Stále se zvedám. Svého maxima mohu dosáhnout až po několika měsících v zápřahu, a to je stádium, kde se nyní nacházím. Cítím, že v mé hře je velký potenciál ke zlepšení, a to je na tom to nejvíce vzrušující.“

A kdo že to přichází vyzvat neochvějnou tenisovou panovnici? Naomi Ósakaová, dvacetiletá Japonka, která ještě ani nestihla oslavit druhé narozeniny, když Serena Williamsová získala svůj první titul na US Open.

Momentálně devatenáctá hráčka světa ale v letošní sezoně ukazuje svůj potenciál. V Melbourne si odbyla premiéru v grandslamovém osmifinále, v březnu se poprvé radovala z titulu na turnaji okruhu WTA. V Indian Wells si mimo jiné poradila s Marií Šarapovovou, Karolínou Plíškovou a Simonou Halepovou.

O dva týdny později na podniku v Miami v prvním kole zdolala svoji dnešní finálovou soupeřku Serenu Williamsovou, pro kterou šlo o čtvrtý zápas po návratu na kurty.

Serenu vyzve Ósakaová Zpravodajství ze semifinále dvouhry

Je ale Ósakaová připravena na klání v nejbouřlivějších tenisových arénách o nejblyštivějších trofeje? „Vždycky jsem si říkala, že pokud mám vyhrát grandslam, jako první bych chtěla vyhrát US Open, protože jsem zde vyrostla a moji prarodiče by mohli přijít a dívat se. Myslím, že by to bylo opravdu hustý,“ představuje si Japonka.

A její sen se může stát skutečností už dnes v noci. Jen musí znovu vyzrát na nejúspěšnější hráčku historie.

Jamie Murray obhájil titul v mixu s Mattekovou-Sandsovou

Britský tenista Jamie Murray obhájil na US Open titul ve smíšené čtyřhře, letos ale s novou partnerkou. Spolu s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou dnes ve finále porazili polsko-chorvatský pár Alicja Rosolská, Nikola Mektič 2:6, 6:3, 11:9.

Loni Murray v New Yorku triumfoval s Martinou Hingisovou, švýcarská tenistka ale po sezoně definitivně ukončila kariéru. Letos se dal dohromady s extravagantní Mattekovou-Sandsovou, která je v ženské čtyřhře partnerkou Lucie Šafářové, a získal celkově čtvrtý grandslamový titul v mixu. Na kontě má i dva úspěchy z Wimbledonu z let 2007 a 2017.

Matteková-Sandsová, která se letos vrací po vážném zranění kolena z loňského Wimbledonu, má z mixu tři trofeje. První získala v roce 2012 na Australian Open a o tři roky později přidala výhru na Roland Garros.