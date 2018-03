Sainz pil při závodě F1 víc, než měl: Málem jsem se pozvracel, říká

Do závodu startoval Carlos Sainz z osmé příčky a těšil se na souboje s nejlepšími. Těch si ale dlouho neužil. Vlastně si neužíval vůbec. Krátce po startu se mu rozbila pumpička, díky které může pít vodu. Nestalo se však to, že by nemohl pít a měl žízeň, což není tak neobvyklé, ale naopak mu trubičkou proudilo do přilby příliš velké množství vody.

„Rozbilo se nám zásobování vody, během prvních deseti nebo patnácti kol mi doslova stříkala voda na obličej, takže jsem ji musel pít a vypil jsem příliš velké množství vody,“ vysvětloval syn slavného rallyového šampiona.

V době, kdy odstoupili jezdci stáje Haas a na dráhu vyjel zpomalovací vůz, měl už Sainz dost. Začaly jeho zdravotní problémy. „Měl jsem v žaludu ohromné množství vody a ta se mi tam převalovala ze strany na stranu. Cítil jsem to hlavně v zatáčkách a opravdu se mi udělalo špatně. Při obrovském přetížením, jakému čelíme letos v kokpitech, se to nedalo vydržet. Málem jsem se pozvracel.“

Namísto boje těsně za stupni vítězů z toho byla tahanice o desáté místo s Pérezem, který toužil získat pro Force India alespoň jeden bod. Ačkoliv to dlouho nevypadalo, nakonec se to podařilo. Sainz bral navzdory žaludečním problémům alespoň bod.

„Podařilo se mi dnes získat maximum možného. Jsem v podstatě šťastný, že jsem dokázal dojet do cíle,“ vysvětloval v cíli už v mnohem lepší kondici. Jakmile vysedl z auta, zdravotní problémy ustaly. „V závodě jsem nemohl jet na sto procent, prostě to nebylo možné. Jakmile máte zdravotní problém, nejdete na limit.“

Tým Renault nakonec absolvoval úspěšný vstup do sezony. K jednomu bodu Sainze přidal Nico Hülkenberg dalších šest za sedmé místo, což je pro tovární stáj francouzské automobilky příslibem pro další závod v Bahrajnu.