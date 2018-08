Vyřazena! Bez prášku na bolest ani nemohu stát, přiznává Hejnová

Čas 56,03 byl v součtu tří semifinále až třináctý nejlepší. „Ty tvrdé tréninky mi prostě chybějí,“ řekla dvojnásobná mistryně světa.

A bolest stále neustupuje?

Achilovka mě bolí hrozně. Udělali jsme tady maximum pro to, abych mohla startovat, s doktory i s fyzioterapeuty. Ale mé achilovky jsou přetížené a jakmile mě bolí, nemám ten svůj dobrý kotník, na který v závodech spoléhám, a nejede mi hlavně konec běhu.

Od mistrovství republiky tedy k žádnému zlepšení vašeho stavu nedošlo?

Vzala jsem si tretry jen na republice a potom až tady, vůbec jsem v nich nemohla na trénincích kvůli bolesti běhat. Šla jsem to tu vyloženě zkusit. Ty Evropy jsou pro mě asi zakleté, nejde mi to na nich. Nejsem zdravá. A když nejsem zdravá, nemohu ani čekat nic lepšího.

Cítila jste tedy už před závodem, že to bude zlé?

Já momentálně bez prášku na bolest ani nemůžu stát. Jsem ráda, že ráno vůbec chodím a když si představím, že tu achilovku mám zase rozběhat, je to hrozně nepříjemné. Z toho pohybu ani nemám radost. Netěším se na to, že se začnu hýbat, protože mě pořád něco bolí. Hrozně mě mrzí, jak to tu dopadlo, ale za takový čas si ani nezasloužím v tom finále být.

Jít o jiný závod než mistrovství Evropy, tak byste v takovém stavu neběžela?

Neběžela. Já jsem i tady o tom přemýšlela, jestli mám nastoupit. Ale chtěla jsem to zkusit. Prostě jsem si řekla: Buď, anebo. Jsem ráda, že jsem se proběhla, ale samozřejmě mě ten výsledek štve, protože nebýt na Evropě ve finále... no, co se dá dělat.

Ukončíte kvůli zranění předčasně sezonu?

Je to možné - abych se dala dohromady. Ještě uvidím. Jestli se dostanu do finále Diamantovky, přišlo by mi škoda nestartovat. Tam bych to možná ještě zkusila. Ale teď jsem celkově osmá, možná se tam vůbec nedostanu, a tím pádem bych si dala delší volno a zkusila co nejvíc zregenerovat. Nechci se pořád vymlouvat na zranění, ale v momentálním stavu mě ani netěší běhat. Když nejste zdravý, nemůžete čekat zázraky.