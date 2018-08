ONLINE: Výškařky bojují v kvalifikaci. Představí se Maslák i Juška

Velmi vydařený desetiboj prožívá Jan Doležal. Juniorský mistr Evropy z roku 2015 před finálními dvěma disciplínami figuruje na osmém místě. Před desátým Němcem Kaulem hájí náskok 39 bodů.

Druhý český zástupce Marek Lukáš je sedmnáctý.

Vícebojaři se představí ještě v oštěpařském sektoru a v závěrečném běhu na 1 500 metrů.

O medaili bude usilovat lídr evropských tabulek Radek Juška. Nejdále letos český dlouhán dolétl na metu 827 centimetrů. V kvalifikaci osmimetrovou hranici nepřekonal.

„Není hlavní postoupit do finále z prvních pozic, důležité je postoupit a pak jít do finále s čistou hlavu. Je to nový závod a jestli vedete tabulky, nebo jste skočil v kvalifikaci daleko, je to jedno. Jdete od nuly,“ vyprávěl Juška.



ZPRAVODAJSTVÍ Dopolední program 2. dne ME v Berlíně

Finále dálky začíná na Olympijském stadionu v Berlíně v 19.40.

O medaile touží pod širým nebem bojovat i Pavel Maslák. Halový král posledních šesti sezon poběží semifinále. Mezi osm nejlepších se poté probojují dva nejrychlejší z každého rozběhu a dva časem.

„Úspěch bude, když postoupím do finále. Nejde o čas, ale o umístění,“ uvědomuje si český rychlík.



Mistryně světa a bronzová olympijská medailistka Zuzana Hejnová poběží ve třetím rozběhu o postup do finále na 400 metrů překážek. I tady postupují do boje o stupně vítězů dvě nejrychlejší z každého rozběhu a dvě atletky na čas.

Kvalifikaci výškařek absolvují Michaela Hrubá a Lada Pejchalová. Laťka pro jistý postup do finále visí ve výšce 192 centimetrů.

