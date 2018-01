Už zase proti sobě. Jsem rád, že je zpátky, řekl Federer o Berdychovi

Tehdy je los proti sobě svedl extrémně brzo, neboť se Federer vracel po půlroční pauze v nezvykle nízké pozici. Berdycha přehrál 6:2, 6:4, 6:4. V roce 2017 se potkali také v semifinále Wimbledonu - a vyhrál zase Federer.

„Pokud jsem proti Tomášovi hrál dobře, šly věci podle plánu,“ má švýcarský virtuos s raketou jasno v tom, že českého protivníka nepodcení. O čem dalším mluvil na tiskové konferenci před zaplněným sálem?

O vztahu s Berdychem: „Zažili už jsme toho spoustu, vždyť jsme se poprvé potkali na olympiádě v Aténách 2004. Tomáš tady vypadá velmi dobře. Jsem rád, že se dostal z problémů se zády, které ho trápily loni. Těším se na náš zápas!“

O loňském střetnutí v Melbourne: „Pamatuju si, jak jsem se díval na los a říkal si, že je příšerný. Ale uvědomil jsem si, že je vlastně jedno, jestli skončím ve třetím, ve čtvrtém kole nebo ve čtvrtfinále. Že mi jde hlavně o to, abych byl šťastný a vrátil se domů ve zdraví. I proto jsem hrál uvolněně.“

ZPRAVODAJSTVÍ 8. den Australian Open

O přípravě na duel: „Viděl jsem část jeho zápasů s Fogninim i s Del Potrem. Považuju to za důležité - co kdyby zrovna tenhle týden měl jiné zbraně než obvykle… Klidně by mohl hrát rychleji, nebo naopak pomaleji. Jinak servírovat. To všechno je dobré vědět.“

O radách od svého trenérského štábu: „Já se snažím soustředit co nejvíce na sebe, od trenérů ale dostanu podrobný rozbor Tomášovy hry, v tom chodí hodně do hloubky. To je podle mě ideální kombinace.“

O jejich vzájemné bilanci 19-6: „Pokud mě porazil, hrál vždycky extrémně dobře. Mně se zase hodně dařilo při mých triumfech.“