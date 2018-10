Štěpánek o krizi českého tenisu: Funkcionáři jen mávali žebříčky

VIDEO: Štěpánek tenisovým prezidentem? Nikdy neříkej nikdy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

dnes 11:50

Český tenis marně hledá nástupce Radka Štěpánka či Tomáše Berdycha. Dalšího muže, který pronikne do světové desítky. Štěpánek viní z této situace funkcionáře. „Ve zlaté éře mávali žebříčky a zapomněli na to, co bude po nás,“ říká v pořadu Rozstřel, který se na iDNES.cz bude vysílat ve středu od 12.30.

Když před pár lety Češi v týmových soutěžích drtili svět, mnozí podle Štěpánka podlehli dojmu, že další vítězství jsou samozřejmostí a nová generace tenistů se vychová sama. Jenže dvojnásobný vítěz Davis Cupu, jehož čeká ve čtvrtek velkolepá rozlučka s kariérou v pražské O2 areně, už tehdy viděl rodící se problém.

„Když jsme zažívali diamantové období v Davis Cupu, mávalo se světovými žebříčky týmů, že Česko je první v ženách i mužích. Byl jsem první, kdo upozorňoval: Podívejte se za nás. Byla tam obrovská díra, kterou bylo potřeba začít zaplňovat,“ tvrdí Štěpánek. Svou kritikou míří na přední funkcionáře českého tenisu, na vedení svazu. „Jak už jsem řekl, funkcionáři mávali žebříčky a problémy se schovávaly za naši zlatou éru. Zapomnělo se na to, co bude po nás,“ přemítá v Rozstřelu. Podle bývalé světové osmičky se v době, kdy Česko v týmových soutěžích válelo, mělo více myslet na mladé hráče. „Bylo nutné se o ně začít starat, aby k sobě měli správné trenéry a pochopili, o čem ten tenis. Že to není o tom se dvakrát kvalifikovat do grandslamu, vydělat si nějaké peníze a uspokojit se.“ Současným českým tenistům vytýká: „U kluků mi chybí chuť se rvát, být lepší, neuspokojovat se. Cítím trošičku pohodlí. Tím, že do tenisu proudí víc peněz, se člověk dostane k nějaké jistotě dříve než v minulosti, hlad není takový.“ V pořadu Rozstřel mluvil Štěpánek také o dceři Stelle a roli otce, vzpomínal na největší úspěchy i nejtěžší chvíle své kariéry. S úsměvem vyprávěl, jak se spřátelil s fenomenálním Novakem Djokovičem, který nebude ve čtvrtek v O2 areně chybět. Podívejte se ve středu od 12.30.