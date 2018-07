Dva české páry jsou ME v osmifinále, Kolocová s Kvapilovou vypadly

Turnajové dvojky Hermannová s Nausch Slukovou zdolaly ruský pár Cholominová, Makroguzovová zdolaly 21:17, 36:34. Bonnerová s Nakládalovou přemohly Rakušanky Schützenhöferovou a Plesiutschnigovou zdolaly 2:1.

Kolocové s Kvapilovou se sice na posledních turnajích před ME příliš nedařilo, ale v úvodu šampionátu byly suverénní. Dva zápasy ve skupině vyhrály bez ztráty setu a i ve středu proti Finkám Lehtonenové a Ahtiainenové zpočátku na kurtu dominovaly. Nakonec ale prohrály 1:2 a přímý postup do osmifinále jim unikl.

Favorizované české hráčky, turnajové šestky, pak nezvládly ani zápas play off. S 26. nasazenými Ruskami Jevgenijí Ukolovovou a Jekatěrinou Birlovovou prohrály11:21, 19:21 a obsadily konečné 17. místo.

První set ztratily Kolocová s Kvapilovou propastným rozdílem deseti bodů a ani v druhém dějství nedokázaly vedení soupeřek smazat. O šanci na úspěch se připravily vlastními chybami, především Kvapilová jich v prvním setu v útoku nasbírala požehnaně.

„Vlastně jsme ani nepustily Rusky ke hře. Nebylo to moc o tom, s kým jsme hrály. Nevyrovnaly jsme se s vlastní hrou, která nebyla dostatečně dobrá, aby stačila na jakéhokoliv soupeře v tom prvním kole,“ řekla Kolocová poté, co s parťačkou absolvovaly pohovor s trenérem Andreou Tomatisem. Kvapilové do řeči nebylo, oči skrývala za slunečními brýlemi.

České muže dnes čekají závěrečné zápasy v základních skupinách. Ondřej Perušič a David Schweiner se utkají s italskými obhájci titulu a nasazenými jedničkami Paolem Nicolaiem a Danielem Lupem.