Obhájkyně stříbra končí. Měly jsme být jinde a nejsme, smutnila Kolocová

České nasazené šestky podlehly ruskému páru Ukolovová, Birlovová 0:2 na sety (11:21 a 19:21) a s nizozemským turnajem se loučí už po prvním kole play off.

„Loni jsme byly stříbrné, teď sedmnácté. Je vidět posun. Jenom ne směrem, kam by měl být,“ utrousila Hoidarová Kolocová po čtvrtečním krachu v Haagu.

Přitom úvod šampionátu vám vyšel. Dolehla na vás v play off nervozita?

Nevím, jestli nervozita. Nepředváděly jsme poslední dobou výborné výkony, tlak na výsledky je velký a samy jsme byly z loňska zvyklé na něco jiného. Člověk by měl být jinde a není. Možná ten tlak vnímá víc, ale je to spíš podvědomé.

Jaký byl z vašeho pohledu váš zápas proti Ruskám?

Udělaly jsme hrozně moc chyb, ani jsme Rusky nepustily ke hře. Nebylo to o tom, proti komu hrajeme, ale nevyrovnaly jsme se s vlastní hrou, která nebyla dostatečně kvalitní. To byl hlavní důvod, proč jsme prohrály.

S jakými pocity budete z Nizozemska odjíždět?

S lehčími soupeři ve skupině se nám dařilo, s těmi silnějšími jsme se dostaly do vyrovnaných setů. Když to bylo 10:10 a podobně, přišly jsme s vlastními chybami. A dnes se nám to „podařilo“ už na začátku setů.

Štve vyřazení o to víc, že při absenci zámořských a brazilských párů se řadí evropský šampionát mezi ty, kde je větší šance uspět?

Myslím, že se dá uspět na každém turnaji. Není to o typu turnaje. Když se člověk cítí v pohodě, může hrát dobře kdekoliv. Když je to naopak, prohrává třeba i na české půdě, kde bychom prohrávat nemusely. Na Evropě byly týmy ze Světovky a když mají dobré výsledky tam, mají je i tady.

Sezonu jste přitom načaly slibně. Jak se vrátit na správnou vlnu?

Začít zase od začátku. Od dobrého příjmu a dobré nahrávky a chytit se. Najít balanc na hře a nesoustředit se na soupeřky, o těch to není.