Kvitovou přemohly po porážce slzy. Ale z dojetí: Snad mě i tohle posílí

Po utkání se ji do očí vehnaly slzy - nikoli však z toho, že téměř tříhodinovou řež neozdobila triumfem.

„Péťo, do toho!“ ozývalo se často z hlediště, čehož si Kvitová vážila: „Když jsem šla z kurtu a cítila, že mě lidi podporují i tak, trochu mě to rozplakalo.“

Tak zvláštní zápas to pro ni byl. Celá Kvitová, chtělo se dodat: spousta chyb a bláznivý průběh, ale také nezměrná dřina. Vzdát se? Neexistuje! Češka odvrátila tři mečboly Petkovicové, třetí set zdramatizovala z děsivého stavu 0:4.

ZPRAVODAJSTVÍ z druhého dne Australian Open

„Momentálně si budu pamatovat prohru. Bohužel,“ řekla. „Měla jsem na dotáhnutí. Třeba bych si ale zítra - nebo aspoň pozítří - už mohla vybavit to, že jsem se dostala zpátky po ztrátě setu. Ve finále si myslím, že to nebylo tak hrozné. Byl to skvělý, dlouhý zápas. Škoda jen, že se po něm neraduju já.“

Ve třetí sadě se jí do prstů na nohou zakously křeče: „Což je u mě normální, když se hraje delší dobu. Nohy teď cítím celé. Asi jsem naběhala maraton, myslím si!“

Kvitová nevinila teplé počasí ani nemoc, která ji nedávno vyřadila z turnaje v Brisbane. „Ještě pořád trochu kašlu, ale to nehrálo tak velkou roli,“ řekla.

Nedostatečná herní praxe už ano. Aby na grandslamu vypadla v 1. kole, to se jí naposledy stalo v roce 2014 právě zde, u břehu řeky Yarry.

„Momentálně bych chtěla na chvilku vypnout a vůbec na tenis nemyslet,“ uvedla. „Samozřejmě půjdu zpátky do tréninku. Hodně toho odehrát, servisy, returny. Ty určitě zlepšit jdou a podání taky - udělala jsem pár dvojchyb v ne úplně dobrých stavech. Potřebuju něco vybojovat jako dneska, i když to dopadlo na druhou stranu. Snad se to pak vevnitř uklidní. Doufám, že mě to posílí, i když jsem prohrála.“