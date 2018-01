Šest postupů. Češi se v Melbourne rozjeli vítězně, Kvitová padla

V úvodu druhého dne Australian Open to vypadalo, že si české tenistky udělaly dnes v Melbourne nominační fedcupový den - v prvních zápasech programu bojovaly na modrých dvorcích současně Karolína Plíšková, Lucie Šafářová, Barbora Strýcová a Markéta Vondroušová. A navíc se ve stejnou dobu hrálo i mužské české derby mezi Jiřím Veselým a Václavem Šafránkem.

Suverénní Karolína Plíšková i Berdych

Čest otevřít dnešní program na centrálním dvorci Roda Lavera dostala Karolína Plíšková. Paraguayskou soupeřku Cepedovou porazila loni na Roland Garros v Paříži ve třech setech, letos v Melbourne uspěla ještě rychleji.

80. hráčka světa prožila premiéru v hlavní soutěži Australian Open, Plíšková si hlavní dvorec dostatečně osahala při loňském tažení až do čtvrtfinále turnaje. Očekávaná převaha favorizované Češky se projevila už úvodním brejkem na 2:1 a Plíšková nakonec dovedla první set ke kontrolované výhře 6:3.

Jediné drobné komplikace přišly ve druhém setu, kdy se české vedení 4:1 na chvilku zbrzdilo. Plíšková nejprve nevyužila za stavu 5:3 při svém podání úvodní mečbol, servis nakonec ztratila a vzápětí byla jediný míček od srovnání na 5:5. Další protahování zápasu už ale Plíšková nedopustila a při servisu soupeřky ukončila zápas při svém třetím mečbolu.

„Dnes to bylo takové protrpěné, ale doufám, že se budu příště cítit trochu líp. Servis mi moc nefungoval, pár es sice bylo, ale skoro všechno jsem si jinak uhrála přes výměny.“ našla i přes výhru nedostatky Karolína Plíšková.

Ve druhém kole se představí i Tomáš Berdych. Český tenista za dvě hodiny a pět minut zdolal domácího tenistu Alexe de Minaura 6:3, 3:6, 6:0 a 6:1.

Berdych, turnajová devatenáctka, v úvodním duelu nedopustil žádnou komplikaci. Český dlouhán se opíral o tvrdé podání, dařilo se mu i na síti a v úderech od základní čáry.

Výpadek poté 32letý Čech zaznamenal ve druhé sadě, kdy začal kupit jednu chybu za druhou, často posílal míček do autu nebo do pásky a dovolil domácímu tenistovi, jenž na Australian Open startoval podruhé na divokou kartu, srovnat.

De Minaur v dalším setu bojoval o odvrácení potupného kanára, leč marně. Začal působit odevzdaně a v závěrečné sadě získal pouze jediný gem.

Postupuje i trio Češek

Lucie Šafářová bojovala na jednom z rozlehlejších kurtů číslo tři proti domácí Tomljanovicové. Australské barvy hájící chorvatská rodačka dostala od pořadatelů divokou kartu a poměrně divoký byl i průběh úvodní sady.

Česká tenistka ale měla přesto ve skóre stále mírně navrch a přestože úvodní brejk neudržela, napodruhé už vedení 6:5 nepustila a čistou hrou na servisu získala první set 7:5.

Ve druhé sadě už se mnohem více projevovala dosavadní vzájemná bilance 2:0 pro Češku a především díky své šikovné levačce měla Šafářová stále více navrch. Při podání Australanky si vypracovala hned tři mečboly a rozhozená Tomljanovicová hned ten první poslala do autu a Šafářovou do dalšího kola.

„Začátek byl nervózní, v prvních gamech jsme trochu bojovala se servisem. Soupeřka do toho šla, hlavně z bekhendové strany hrála výborně. Ve druhém setu už to bylo lepší a cítila jsem se líp a líp.“ hodnotila svůj postup Lucie Šafářová.

Američanka Ahnová, soupeřka Barbory Strýcové, se do pavouku ženské dvouhry dostala díky divoké kartě. 105. hráčka bojovola, zejména ve druhém setu, leč Strýcová žádné překvapení nepřipustila. Ve druhém kole se Strýcová utká se Španělkou Arruabarenaovou.

Stoprocentní český start do úterního dne pečetila také Markéta Vondroušová vítězstvím v prvním vzájemném duelu s Japonkou Naraovou.

„Nejsem úplně ve své nejlepší formě, takže jsem musela hodně bojovat o každý míč. Jsem ráda, že to dopadlo ve dvou setech.“ pochvalovala si kometa loňské sezóny.

České derby zvládl lépe zkušenější Veselý

Dosud jediné české vyřazení přineslo až české derby mezi Jiřím Veselým a Václavem Šafránkem, jenž se do hlavní soutěže probojoval z úspěšně zvládnuté kvalifikace, na žebříčkově lépe postaveného a zkušenějšího krajana ale nestačil.

Veselý postoupil po setech 6:4, 6:3, 6:3 a po čtyřech předchozích marných pokusech v Melbourne konečně prošel přes první kolo.

“S Vencou Šafránkem jsme toho spolu hodně natrénovali a neměli jsme před sebou co skrývat. Mentálně to bylo náročné a všichni ví, jak já pod tlakem hraju,“ neskrýval předzápasové obavy Jiří Veselý.

Šafránek postoupil do hlavní soutěže na grandslamu podruhé v řadě. Naposledy se mu to povedlo v září na US Open.

“Celkově budu letošní Melbourne určitě hodnotit pozitivně, ale po dnešku jsem zklamaný. Kdybych využil nějaké šance, tak to mohlo být napínavější. Nevytěžil jsem maximum. S Jirkou se známe se, jsme kamarádi, v přípravě jsme spolu hráli dost tréninků. Ale v tenise se tohle stává, už jsem to ani nevnímal, že je na druhé straně sítě další Čech.“

Kvitová padla po tříhodinové bitvě s Petkovicovou

Ani tradičně velké srdce bojovnice nepomohlo Petře Kvitové k vítěznému návratu na Australian Open. V Melbourne se po loňské pauze objevila po dvouleté odmlce a její comebeck se nakonec protáhl téměř na tři hodiny tvrdého boje.

Už vzájemná bilance s německou soupeřkou Petkovicovou (5:4) naznačovala, že půjde o vyrovnaný souboj, skutečnost ale v australském letním podvečeru překonala očekávání. První vzájemnou grandslamovou bitvu odstartovala lépe Němka, ani ztráta první sady 3:6 však Kvitové nesebrala kuráž.

Po zisku brejku vedla 5:4 a byla blízko srovnání stavu setů. Při vlastním podání ale Petra nejprve ztrácela 0:40 a v následné předlouhé hře nakonec odvrátila celkem 8 brejkbolů, než první setbolem přece jen set získala v poměru 6:4.

To však byla jen předehra neskutečné bitvy v rozhodujícím dějství. V něm Kvitová nejprve při vlastním podání úspěšně odvrátila tři mečboly Petkovicové a hlasité skupinky českých fanoušků byly v hledišti v euforii. A když si navíc následně dvakrát vybojovala možnost uzavřít zápas servisem, vypadalo to na vítězný návrat.

Ani v jednom případě se však Kvitová k mečbolu ani nedopracovala a v napínavé koncovce naopak sama usnadnila proměnění čtvrtého mečbolu soupeřky dvojchybou v nejméně vhodnou dobu. I přes těsnou prohru však Kvitovou vyprovázely do šatny ovace vestoje.

Neomylní favorité

Vyřazena je rovněž Kristýna Plíšková. Favorizovanou Agnieszku Radwaňskou dokázala ve večerním zápase v prvním setu zaskočit a získala ho 6:2, další dvě sady už ale brala Polka a po výhře 2:6, 6:3, 6:2 jde dál. Z jedenácti českých tenistů v prvním kole tak v Melbourne do dalších bojů postupuje osm z nich.

S přehledem do druhého kola postoupila Angelique Kerberová. Němka nadělila krajance Anně-Leně Fridsamové v první setu kanára, poté ji dovolila získat pouze čtyři hry. Kerberová tak na úvod Australian Open potvrdila výtečnou formu, když před úvodním grandslamem sezony ovládla přípravný turnaj v Sydney.

Slovenský tenista Lukáš Lacko slaví překvapivý postup do druhého kola Australian Open.

„Jsem velmi ráda, že hraju opět dobrý tenis,“ pochvalovala si bývalá světová jednička, jež je v Melbourne 21. nasazenou hráčkou.

Nezaváhala ani Maria Šarapovová. Návrat po dopingovém škraloupu se ruské hvězdy povedl náramně, Němku Taťánu Mariaovou přehrála snadno 6:1 a 6:4. Šarapovová je od roku 2003 v Melbourne poprvé nenasazenou hráčkou.

Naopak předčasně se z Austrálie pakuje kanadský ranař Milos Raonic. Na žebříčku 23. muž nestačil na slovenského tenistu Lukáše Lacka a překvapivě prohrál 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:7 (4:6).

Po šesti měsících absence zaviněné vleklými zdravotními problémy se na modrých kurtech vrátila i srbská hvězda Novak Djokovič. Nově i pod vedením Radka Štěpánka zvládl za hodinu a 52 minut přehrát Američana Younga ve třech setech 6:1, 6:2, 6:4. Djokovič přidal první vítězství od loňského Wimbledonu.