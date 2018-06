Detailista se suitou vyvolených. Jak Sagan předvedl show jednoho muže

Opět se posunul dopředu, načež ujel znovu! „Nebyl to plán. Ani nevím, proč jsem to udělal. Prostě se to takhle sešlo,“ pokrčil rameny.



Předlouhých 85 kilometrů, o pět kilometrů víc než Chris Froome při památném útoku na Giru, uháněl v čele sám, s náskokem až tří minut.

Uháněl tak až do cíle!

„Na okruhu aspoň při takovém sólu víte, co vás čeká. Je to lepší, než když Froome šlapal do neznáma,“ srovnával.

Čeští cyklisté jej nestíhali, nemuseli, jeli si v Plzni svůj vlastní závod o národní titul. Přesto mu i český šampion Josef Černý složil po závodě poklonu: „Peťo je jiná liga než my ostatní. Myslím, že se od něj na Tour dočkáme úžasných věcí.“

To vše se odehrálo na domácím „hřišti“ Romana Kreuzigera. Muže, jenž Sagana provázel při jeho prvních krocích v profipelotonu.

V cyklistickém zákulisí se traduje historka z roku 2009. Devatenáctiletý Peter Sagan, nováček ve stáji Liquigas, dorazil na první týmový kemp, kde jej ubytovali s už zkušenějším „skorokrajanem“ Kreuzigerem.

Mladý Slovák byl na pokoji dříve, a když přišel i Kreuziger, sdělil mu: „Ahoj, ja som Peter Sagan a toto je moja postel.“

Tehdy neuměl italsky takřka ani slovo. „A Roman byl pro mě velký cyklista,“ vzpomíná při rozhovoru pro MF DNES na dávné události. „Sem tam mi pomohl něco přeložit, vyřešit problémy. Jsem rád, že jsem ho v životě potkal. Po dvou letech se z nás stali opravdu dobří kamarádi.“

Jako Gottův koncert bez Gotta

Ten přátelský vztah pokračoval, i když se po letech opět sešli ve stáji Tinkoff. V poslední horské etapě Tour 2016 měl už Sagan jistý zelený dres vítěze bodovací soutěže, naopak Kreuziger stále bojoval o absolutní Top 10 a vydal se do časného odvážného úniku.

Slovenský parťák ujel s ním a desítky kilometrů mu obětavě tahal tempo.

„Cyklistika možná vypadá jako individuální sport, ale ve skutečnosti je to týmový sport,“ připomíná Sagan. „Roman mi hodně pomohl, když jsem v úvodu té samé Tour dočasně získal žlutý dres. Chtěl jsem mu to vrátit. Tak jsem udělal, co bylo v mých silách.“

KDYŽ ZÁVODILI V JEDNOM DRESU. Peter Sagan ve žlutém trikotu na Tour, úplně vpravo v dresu stáje Tinkoff Roman Kreuziger.

Kreuziger slavil 10. příčku, Sagan pátý zelený dres. Ten šestý, jímž by vyrovnal historický rekord Němce Zabela, si mínil z Tour odvézt loni.

Jenže po kolizi s Markem Cavendishem ve spurtu čtvrté etapy jej rozhodčí poslali domů. I téměř rok po tomto konfliktu jde o stále rozebírané a připomínané téma. Tak jako v Plzni.

„Neměli důvod jej vyloučit,“ říká bývalý profesionál René Andrle. „Žádný kontakt na diskvalifikaci tam nebyl, jen malý dotek, jaké jsou ve spurtu běžné. Ale Francouzi se s jistou dávkou arogance rozhodli všem ukázat: Tour je náš závod, budeme si s ním dělat, co chceme, a vyloučíme, koho chceme. Jistě, verdikt vynesli rozhodčí UCI, ale kdyby vedení Tour bylo proti, jsem si jist, že by Sagana v závodě zachovali.“

Následné pokračování Tour bez slovenské star přirovnal Andrle ke „koncertu Karla Gotta bez Karla Gotta“.

Bratr Juraj Sagan na ní byl tehdy rovněž členem týmu Bora. Petrovo vyloučení jej doslova zlomilo.

„Nedokázal jsem si v hlavě srovnat, proč Peťa vyhodili. Cítil jsem obrovskou nespravedlnost,“ líčí Juraj v Plzni. „V životě jsem nezažíval takovou emoční bouři. Odčerpalo mi to tolik energie, že jsem v 9. etapě chytil časový limit a musel taky skončit předčasně.“

Stáj Bora hnala případ až ke sportovní arbitráži CAS. Po sérii zákulisních jednání kauza skončila mimosoudním urovnáním sporu s UCI. Dost možná došlo i na jistou finanční kompenzaci, o tom však obě strany mlčí.

„Peťo se s tím srovnal docela rychle,“ vypráví Juraj. „Všechno zlé je pro něco dobré. Třeba jej právě ta nespravedlnost z Tour nakopla tak moc, že i díky tomu potřetí vyhrál mistrovství světa.“

Bratr: Peťo, to je detailista

Možná Petra Sagana vzpomínky na loňský červenec nabijí dodatečnou motivací i při letošní Tour, kde opět zaútočí na Zabelův rekord. „Nepotřebuji nikomu nic dokazovat. Budu se snažit obhájit zelené dresy z minulých sezon,“ říká, jako by loňský rok ani neexistoval.

Bratr Juraj na něm nejvíce obdivuje bojovnost, ale i to, jakým detailistou dokáže být.

„Lidem možná připadá, že některé věci bere lážo plážo. Přitom Peťo při tréninku i při práci s kolem chce mít vše doladěné do nejmenšího detailu.“

Tak tomu bylo i předloni při přestupu do týmu Bory. Sagan si sem přivedl skupinu lidí, na něž je zvyklý, nejen tři slovenské jezdce, ale i pomocný personál. Německá stáj nekupovala pouze jeho, ale doslova „balíček Sagan“.

„Nebojí se prosadit svoje a chce zároveň pomáhat i krajanům,“ říká Andrle o Saganově suitě vyvolených. „Řekne: Bude to takhle, takové soustředění si představuji a tyhle lidi musím mít kolem sebe. A jeho slovo má váhu. Má díky tomu super tým, maséry i mechaniky, jimž věří a kteří jsou pro něj ochotni takřka umřít.“

Do Plzně jej doprovázeli též Ralph Denk, nejvyšší boss Bory, agent Lombardi i tiskový mluvčí Uboldi. Ubytovali se v Dýšině, v luxusním golfovém hotelu tu nalezli komfort a klid.

Zato hned při sobotní autogramiádě se na něj vrhli fanoušci. „V pohodě, netlačte se, na všechny se dostane,“ uklidňoval je Sagan a čtvrt hodiny se podepisoval.

V neděli dorazili diváci z Žiliny, Košic, Bratislavy, bezpočet cyklistických fanoušků oblečených v duhových dresech mistra světa. Opět je nezklamal. S rukama nad hlavou proťal cíl. Pan Suverén.

Zdeněk Štybar za cílem šampionátu jen pokrčil rameny a prohodil: „Myslím, že si tu Peťo před Tour dobře zatrénoval.“