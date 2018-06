Peter Sagan řádil, českým mistrem je Černý. Kreuziger nedokončil

Pětadvacetiletý jezdec stáje Elkov Author navázal na vítězství ve čtvrteční časovce v Karlových Varech a získal double.

Úspěch nejlepší domácí stáje podtrhli druhý Jan Bárta a třetí v cíli Jakub Otruba, který vybojoval titul v kategorii do 23 let.

Černý využil převahy svého týmu, který kontroloval český mistrovský závod. Když se po čtyřech hodinách odhodlal k úniku obhájce titulu Zdeněk Štybar, jezdci Elkov Author jeho náskok, jenž sahal k 50 vteřinám, s přehledem zlikvidovali a vzápětí zaútočil Černý.

„Pochopitelně jsem vůbec nečekal, že bych mohl dosáhnout na double. A jsem velmi šťastný, že se mi to podařilo. Každý titul je těžký. Dnes to bylo náročné psychicky i fyzicky. Trať byla velmi těžká. Jsem každopádně spokojenější a ještě o něco šťastnější než z titulu v časovce,“ prohlásil Černý.

V jednu chvíli přitom ztrácel na silnou skupinku se Štybarem dvě a půl minuty. „Taková je prostě cyklistika: risk nebo zisk. Odjelo to, my tam měli pár lidí, ale vyšlo to nakonec tak, jak to vyšlo. Věřili jsme si. Kluci udělali 100 procent práce, aby to udrželi. Nervózní jsme byli, ale vyšlo to, jak mělo,“ prohlásil Černý.

Štybar obsadil v českém šampionátu páté místo. „Od druhého třetího kola bylo pole roztrhané, museli jsme závodit agresivně a zkusit využít nějaké slabší chvilky soupeřů. Zkusil jsem to na dlouhé sólo, neboť jsem doufal, že tam doskočí jeden nebo dva kluci z Elkovu, co by mě dojeli, a pak budeme spolupracovat, trochu si třeba odpočineme a pojedeme spolu do závěrečného kola. Vsadili ale všechno na nástupy, na ten čtvrtý už jsem pak nezvládl zareagovat,“ popsal klíčové chvíle Štybar.

Další z hvězd v pelotonu Roman Kreuziger závod nedokončil, peloton opustil krátce před Štybarovým pokusem o únik. Stejně dopadli i další elitní čeští jezdci Jan Hirt, Michal Schlegel či Daniel Turek, ale i hvězda horských kol Jaroslav Kulhavý.

Kromě Černého dokázal po časovce zvítězit i dnes také Otruba ve třiadvacítkách a ještě více umocnil radost ve stáji Elkov Author. „Měli jsme hlavně získat titul v absolutním pořadí, ten můj titul byl navíc. Stálo to hodně sil, delší závod jsem nejel a budu se z toho dostávat týden. Máme však první tři místa celkového pořadí, takže jsme ohromně spokojení,“ pochvaloval si Otruba.