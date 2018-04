Kapitán florbalistů Suchánek: Progres cítím, zlepšíme hlavně střelbu

Původně být kapitánem neměl, pocty se měl dočkat Milan Tomašík. Jenomže toho těsně před turnajem skolila horečka, a tak pásku navlékl zrzavý sympaťák ‚Suchoš’. „Kapitánem jsem nebyl snad od dorostu,“ smál se po zápase s Finskem, který Češi prohráli 2:6.

Jinak moc důvodů k radosti neměl. České florbalisty čeká před prosincovým mistrovstvím světa v Praze velká spousta práce. Jsou na dobré cestě, přitom cítí, že by chtěli být dál. Dokázat, že nebudou nadosmrti ‚jen čtvrtí‘.

V posledním utkání turnaje Euro Floorball Tour to byl právě Suchánek, kdo jako správný lídr vedl tým za vyrovnáním. Ve třetí třetině proměnil trestné střílení chladným pohybem do bekhandu, v následné hře bez brankáře trefil smolně tyčku. To však nestačilo.

Co říct k prohranému zápasu s Finskem?

Nedávali jsme šance, góly jsme dostali, řekněme, po taktických chybách v obraně. Říkali jsme si, že musíme do začátku vletět, ale neměli jsme pohyb, rozehrávka vázla, byli jsme pasivní. Vlastně až ke konci se začalo dařit.

Finové hráli jednoduše, rychle, vy jste zase až příliš často hledali složitá řešení, proč?

To jsme si taky říkali, že máme hrát jednoduše. Dostávat to do kapes, najíždět si do střel, jednoduše do kasy. To se bohužel nedařilo.

O výkonu tří gólmanů „Lukáš Bauer, Lukáš Souček a Jan Binder měli těžká utkání, chytali výborně a podrželi nás. Takže super!“ chválil své kolegy Suchánek.

Celkově turnaj hodnotíte jak?

Nevyhráli jsme, ale úplně špatně jsme nehráli. Vidím pozitiva v tom, že jsme si dokázali vytvořit spoustu šancí, jenom se musíme zaměřit na jejich proměňování, zapracovat na koncovce. A v obraně hrát aktivněji, co po nás trenér chce. Obrana bude určitě lepší.

Cítíte na týmu zlepšení?

Určitě ano, progres tam je.

Také jste si během turnaje vyzkoušeli velký čas při hře bez brankáře...

My jsme to pořádně ani netrénovali. Když na to sednem, bude to lepší. Včera to vyšlo, dnes ne. Přitom jsem tam trefil tyčku.

Jak náročný je turnaj v takovém čase po konci sezony?

Bylo super, že jsme hráli doma před fanoušky. Atmosféra skvělá, ale sezona je dlouhá, někdo má týden po superfinále, jiný čeká měsíc. Je to speciální termín a nikdo z hráčů, ani ze zahraničí, to moc rád nemá.

Máte na sobě kapitánskou pásku, sžil jste se s ní?

Měl ji mít Milan Tomašík, ale dostal horečku, tak ji mám já. První zápas jsem byl nervózní (úsměv), byl jsem kapitánem poprvé snad od dorostu, takže to bylo speciální. Normálně ani nekomunikuju s rozhodčími, to byla novinka.