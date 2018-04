Čeští florbalisté podlehli suverénním Finům, v Brně končí poslední

Čeští florbalisté za sebou měli dvě porážky, první se Švédskem 3:5, druhou až po nájezdech se Švýcarskem 5:6. Závěrečné střetnutí tak i kvůli špatným výsledkům Finska rozhodovalo o třetím a čtvrtém místě.

Skóre utkání otevřel Jakub Hubálek přesnou střelou mezi ruku a tělo brankáře Pyryho Luukkonena.

Následovala však fatální chyba Patrika Dóži, který si tak dlouho hrál s míčkem před vlastní brankou, než k němu přiběhl Joonas Pylsy a překvapil jak Dóžu, tak brankáře Jana Bindera. O chvilku později navíc skóre otočil tečí Nico Salo.

Vybojovat míček, jednoduše rozehrát a rychle střílet. To měla být cesta přes soupeřovu obranu. Jenomže receptu se drželi spíše Finové a na začátku třetí třetiny svítilo skóre 5:1 z pohledu severského státu.

Češi měli problém s přechodem do útoku, akce tvořili zbytečně složitě, řešení hledali o vteřinu později, zatímco Finové dokázali jednoduchou kombinací dojít až k bráně.

„My jsme si říkali, že máme hrát jednoduše, najíždět si a střílet rovnou na bránu, to se bohužel nedělo,“ přiznal po zápase kapitán Patrik Suchánek.



Případné ohrožení na druhé straně hasil klidný gólman Luukkonen. „My jsme neměli málo šancí, bylo jich docela hodně, ale nedokážeme je proměnit. Na koncovce musíme zapracovat,“ ví Suchánek.

Deset minut před koncem dostal český tým příležitost v podobě samostatného nájezdu. K němu se postavil kapitán Patrik Suchánek a klidným pohybem do bekhandu vykřesal naději.

V závěrečném tlaku při hře bez brankáře však čeští hráči neuspěli, Suchánek nastřelil pouze tyč. „Tuhle situaci jsme ani pořádně netrénovali, myslím, že když si na to sednem, tak to zlepšíme. Proti Švýcarům nám to navíc vyšlo,“ připomněl Suchánek.

Česko tak na turnaji v Brně končí poslední se ziskem jednoho bodu díky prohraným nájezdům se Švýcarskem. Přesto předvedená hra ukázala, že se reprezentace mužů posouvá pozitivním směrem a do prosincového mistrovství světa, které se koná právě v Česku, vstoupí s většími ambicemi.

Turnaj Euro Floorball Tour mužů v Brně Česko - Finsko 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 10. Hubálek (Delong), 50. Suchánek z trestného střílení - 14. Pylsy, 17. Salo (Junkkarinen), 27. Johansson (Salo), 37. Salin (Salo), 41. Salin (Salo), 59. Kainulainen (Manninen). Rozhodčí: Kumerdanks, Kristapsons (oba Lot.). Vyloučení: 0:1. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 873. Švédsko - Švýcarsko 11:7 (2:1, 4:4, 5:2)