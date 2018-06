Recept pardubických hokejbalistů: Střílet a nevynechat jediný souboj

Možností proměnit nabídnutý finálový mečbol doma v Polabinách pardubičtí hokejbalisté před necelým týdnem pohrdli, stav série hrané na tři vítězství je nyní vyrovnaný 2:2. Ale toho, že k rozhodujícímu zápasu o titul nastoupí na nepřátelské půdě v Praze, se nijak zvlášť nebojí. Vždyť i tady dokázali uspět - ve druhém klání s tamějším Kert Parkem, obhájcem mistrovské trofeje, zvítězili 5:3. Na duchu proto určitě neklesají.

„Nevěšíme hlavu a porveme se o vítězství,“ avizoval na klubovém webu trenér pardubického mančaftu Jiří Mašík.

„Do pátého utkání půjdeme s čistou hlavou,“ řekl útočník Jan Bílý, jenž se ve finále dokázal obdivuhodně rychle vrátit do sestavy po nepříjemném zranění ramene, ačkoli to původně vypadalo, že pro něj sezona předčasně skončila.

„Je to poslední zápas sezony, pro každého hráče je velký zážitek si ho zahrát. Jsme 45 minut od titulu, což je hodně blízko, zároveň ale i strašně daleko,“ uvědomoval si Bílý. A nabádal: „Je třeba se vrátit k tomu, co zabírá celé play off, což je poctivá práce. Nesmíme vynechat ani jeden souboj a musíme co nejvíce střílet na pražského brankáře.“

Poslední věta předchozí citace je poměrně klíčová - Kert ve čtvrtém zápase domácí Pardubice podle oficiálních statistik ve střelbě předčil 41:20 a i díky tomu vyhrál 5:0. S takovou by Mašíkovo mužstvo v Praze bylo prakticky bez šance.

Pokud jde o sobotu, ta z pohledu pardubického hokejbalu rozhodně nebude jen tak ledajaká. Vedle pražských Lužin totiž bude rušno i v pardubických Polabinách - uskuteční se zde druhý ročník Sportovního dne s hokejbalem. Odstartuje v 9.30 turnajem přípravek o putovní pohár a potrvá až do 18. hodiny. Součástí bude i dětská olympiáda o ceny nebo opékání vuřtů. Vstupné je dobrovolné - výtěžek půjde na léčbu nemocné Elišky Novotné.