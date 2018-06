Bílý sundal ortézu a zase lítal mezi mantinely. Chtěl jsem týmu pomoct

„Honza má uvolněnou klíční kost, dostal ortézu na levé rameno na tři týdny a k tomu límec na krk,“ zněla v tu dobu diagnóza z úst pardubického kouče Jiřího Mašíka.

Jenže ouha! Lídr kanadského bodování v play off ve třetím a čtvrtém zápase zase lítal mezi mantinely. „Rozhodnutí, jestli nastoupím, bylo hlavně na mně. Měl jsem od doktorů doporučeno nehrát, ale když jsem sundal ortézu, tak jsem zjistil, že s rukou můžu normálně hýbat. Informoval jsem se pouze o tom, jestli si to nemůžu nějak zhoršit. Bylo mi řečeno, že ne, takže jsem do toho šel, vždyť jde o finále! Chtěl jsem týmu pomoct,“ přibližuje proces návratu na hřiště Bílý.

Ještě navíc, když se série protáhla až na pět duelů, a o mistrovi tak rozhodne poslední možný.

„Myslím, že to finále si to zaslouží. V každém zápase je lepší někdo jiný a je to obrovsky vyrovnané,“ hodnotí dosavadní průběh hokejbalový mistr světa.

Soupeř Pardubic disponuje obrovskou silou. Ve svém týmu má jednu lajnu národního týmu. „O tuhle konkrétní formaci ani tak nejde. Kert má perfektně složený celý tým, vyrovnané tři pětky a spoustu hráčů, kteří mají něco za sebou, což ve finále jasně dokazují,“ smeká Bílý.

Určité kvality jsou však i na straně jeho týmu. Minimálně týmový duch, jenž dokázal odvrátit čtvrtfinálové vyřazení s Ústím, kdy Východočeši prohrávali v sérii na tři vítězná utkání už 0:2.

„V tu chvíli by mě asi nenapadlo, že budeme hrát páté finále, protože jsme byli opravdový kousek od toho, abychom v tuhle chvíli měli už měsíc dovolenou. Celou dobu jsme ale věřili, že na to máme, podařilo se nám otočit a to nás nabudilo,“ myslí si Bílý, jenž už tuplem neskládá zbraně ani po vysoké prohře 0:5 ve čtvrtém finále, jehož stav je tak vyrovnaný 2:2.

„Nemůže nás to rozhodit. Víme, že Kert je letos suverénní, ale my jsme schopní s nimi hrát vyrovnané zápasy a ta prohra nic neznamená. Pro spoustu kluků bude navíc páté finále takovou oslavou hokejbalu, takže do toho půjdeme naplno,“ hecuje „White“.

Letošní šampion bude znám v sobotu v podvečer, kdy skončí rozhodující finále hrané v domácím prostředí Kert Parku Praha.

Pokud vyhraje pardubický tým, bude moci Bílý letošní sezonu pokládat za nadmíru úspěšnou. Před časem totiž coby florbalový obránce byl i u premiérového postupu Sokola Pardubice do play off.

„To byla taky velká událost. Teď ale zase prožívám hokejbal. Ten je pro mě asi v tuto chvíli trochu výš kvůli tomu, že jde o titul. Nijak do detailu bych to ale srovnávat nechtěl. Jsem rád za oboje,“ říká upřímně Bílý. Hokejbal respektují i trenéři florbalového klubu.

„Letní přípravu mi ordinují volnější a doufám, že mi ještě dají volno i teď na poslední týden sezony, když hrajeme to finále,“ přeje si.