Velká šance basketbalistů Nymburku. Čtvrtfinále Ligy mistrů je blízko

A co dál? Pokud Nymburk boj s AEK zvládne, dostane se do čtvrtfinále Ligy mistrů, v němž bude bojovat o postup do závěrečného turnaje Final Four proti vítězi dvojzápasu mezi Štrasburkem a litevskou Klajpedou. Ta první duel doma vyhrála 73:68, mírným favoritem ale stále zůstává Štrasburk, který v této sezoně doma jen jednou zaváhal.