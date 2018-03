Velký šéf z AEK přežil svou smrt, jeho pravačka dál ničí soupeře

Basket

Dalších 9 fotografií v galerii Dušan Šakota v dresu AEK Atény | foto: FIBA

dnes 10:29

Na svém současném vítězném tažení se v basketbalovém AEK Atény hodně spoléhají na baterii amerických posil. Ale když jde opravdu do tuhého, hlavní slovo má velký šéf Dušan Šakota. Řecký reprezentant srbského původu rozhodl o tom, že se klub ověnčený mnoha tituly podívá do play off Ligy mistrů a že bude moci vyzvat české šampiony z Nymburka.

Jeden z velkých momentů v kariéře jedenatřicetiletého Šakoty přišel přesně před měsícem. AEK k postupu do play off potřebovalo v posledním kole základní části porazit Bayreuth. Ale v závěru prohrávalo 80:81. Devět sekund před koncem však napřáhl pivotman narozený v Bělehradu a trojkou zařídil vítězství. Svou bilanci zakulatil na 20 bodech. A dovršil velký obrat; ještě ve třetí čtvrtině Atéňané prohrávali o 14 bodů. K výhře si tehdy pomohli rekordem Ligy mistrů v podobě deseti bloků. Toho večera přálo AEK také štěstí: k postupu potřebovalo nejen své vítězství, ale také úspěchy Štrasburku a Benátek - a právě téhle výsledkové kombinace se dočkalo. Dušaň Šakota proměňuje vítěznou trojku proti Bayreuthu: ⏰ That's how @AEKBC book their ticket for the Round of 16! #BasketballCL⠀ @Duki865 Příspěvek sdílený Basketball Champions League (@basketballcl), Úno 6, 2018 v 11:28 PST V Šakotovi má AEK lídra, který si - a o tom není mnoho pochybností - svou basketbalovou kariéru užívá. Loni na podzim si splnil jeden ze sportovních snů, když se dočkal šance v seniorské reprezentaci své adoptivní země, v kvalifikaci o mistrovství světa přispěl ke čtyřem řeckým výhrám a jistotě postupu do další fáze. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Ale hlavně: Šakota moc dobře ví, že každý zápas od 25. dubna 2010 je zápasem navíc. Toho dne oblékl dres italského Pesara, střetnutí s Teramem však nedohrál a několik měsíců strávil po nemocnicích. Italští lékaři u něj neodhalili včas otravu krve, Šakota upadl do kómatu a bojoval o život. Temné prognózy se naštěstí nepotvrdily, na hřiště se nicméně mohl vrátit až po 15 měsících. Po následné evropsko-sibiřské tour přes Ostende, Krasnojarsk a Varese zakotvil Šakota před čtyřmi lety v AEK, v klubu, kde působil už jako dorostenec. Po návratu dostal úlohu kapitána a měnit zaměstnavatele se zjevně nechystá, smlouvu prodloužil až do roku 2020. Dobrým vztahům Dušana Šakoty s klubovým vedením určitě neškodí, že hlavním trenérem je jeho otec Dragan. Dušan Šakota v duelu Ligy mistrů s Estudiantes Madrid: Únorový triumf v Řeckém poháru, ozdobený výhrami nad euroligovými giganty Panathinaikosem a Olympiakosem, i vítězná série v lize, jsou přísliby návratu dobrých časů do slavného řeckého klubu. Nymburské čeká ve středu v Aténách od 18.30 možná o dost větší výzva, než si krátce po losu připouštěli. Zvlášť jestli si nedají dostatečný pozor na Šakotovu pravačku...