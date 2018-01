Praha odstartovala naše kariéry, vzpomínají dvě hvězdičky z Floridy

„Praha je krásná, opravdu nádherné město. Mám to tam moc rád a spolu s Elfridem na to často vzpomínáme,“ řekl ČTK a České televizi Gordon. „Prahu mám rád, je to moje nejoblíbenější město. Těším se, že se tam někdy budu moci vrátit. Opravdu jsem si ji tehdy zamiloval,“ přizvukoval Payton.

Oba patřili k hlavním hvězdám tehdejšího turnaje, který do O2 Areny přivezl mnoho vycházejících hvězd. Z se nich velká část ukazuje v NBA - třeba Srb Nikola Jokič, Chorvat Dario Šarič, Kanaďan Trey Lyles, Australan Danté Exum, Španěl Willy Hernangómez, ale především vítězní Američané Montrezl Harrell, Marcus Smart, Justise Winslow a právě Payton s Gordonem.

Gordon byl tehdy dokonce nejužitečnějším hráčem turnaje, když o trofej bojoval hlavně s Jahlilem Okaforem, dnes pivotem Brooklynu.

„Byl to skvělý turnaj a pro nás velká zkušenost. Byl to také pro naše kariéry hodně důležitý turnaj, protože to je pro většinu hráčů první velká příležitost poměřit se s konkurencí z celého světa,“ prohlásil Gordon.

„Pro mě osobně to byl superdůležitý turnaj, protože ho sleduje hodně skautů a mohl jsem tam ukázat, jakým hráčem jsem. Vzpomínám na to rád, protože to byla velká zábava. Měli jsme skvělý tým a většina kluků je nyní v NBA,“ doplnil Payton.

Oba jsou v současnosti spoluhráči v NBA, v roce 2014 se sešli v kabině Orlanda. Nyní jsou hlavními tahouny týmu, kterému se však příliš nevede. Gordon má průměry 18,4 bodu a 8,2 doskoku na utkání, Payton 13,2 bodu a 6,4 asistence. „Jsme dobří kamarádi, máme spolu spoustu skvělých vzpomínek. Jsem moc rád, že mám Aarona za spoluhráče,“ řekl Payton.

Gordon patřil už jako dorostenec mezi nejlepší atlety, rozruch v NBA vzbudil v roce 2016 při víkendu All Stars, kdy svedl se Zachem LaVinem možná nejlepší souboj ve smečování v historii. Loni mu sice stejná soutěž nevyšla, ale letos plánuje zaútočit na vítězství.

„Fanoušci se na mě mohou opět těšit. Budu smečovat a zase si užijeme legraci. Překvapení přichystané nemám, ale něco nového určitě předvedu,“ řekl Gordon s úsměvem.

Aaron Gordon z Orlanda si ze zápasu s Denverem odnesl podezření na otřes mozku.

Letos by se přitom mohl - s trochou nadsázky - přihlásit i do soutěže trojkařů, jelikož na své střelbě z dálky výrazně zapracoval. Dosud měl v kariéře úspěšnost vždy pod 30 procent, v tomto ročníku se však zlepšil na 35 procent a v průměru dává dvě trojky na utkání. „Je to jen o častém opakování na tréninku, rovnováze při střelbě a sebevědomí. A to se mi povedlo skloubit. Proto to teď vychází,“ prozradil jednoduchý recept.

Payton pro změnu patří mezi nejuniverzálnější rozehrávače v NBA, s čímž souhlasí i český reprezentant Tomáš Satoranský, který s Washingtonem čelil Orlandu 12. ledna a při výhře Wizards 125:119 dělal Payton domácím značné problémy. „Potřetí v řadě nám dal téměř 30 bodů. Je to takový ten hráč, že v ničem výrazně nevyniká, ale ve všech činnostech je solidní a dokáže vás ošálit svými triky,“ řekl Satoranský. Ovšem pro svou horší střelbu bývá Payton mnohdy kritizován.

Třiadvacetiletý rodák z Louisiany se kromě toho v NBA proslavil také atypickým účesem, ve kterém mu vlasy přepadávají dopředu jako kšilt u čepice. Nedávno si tím však způsobil problémy, když přes vlasy nedohlédl na koš. Staly se jeho poznávací značkou jako například plnovous u houstonské superhvězdy Jamese Hardena.

„Hodně se o tom mluví, ale já bych z toho takovou vědu nedělal. Nemyslím si, že James Harden nosí vousy kvůli image. Nemohu mluvit za něj, ale já to každopádně nenosím kvůli tomu, abych si vybudoval image. Je to prostě jen cool,“ prohlásil Payton.