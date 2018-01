Vlastní vlasy jako soupeř. Když komedie na hlavě už překáží ve střelbě

Třiadvacetiletý Payton vstupoval do ligy v roce 2014 jako objev univerzitní sezony a dlouhodobě se trápící Orlando si od něj hodně slibovalo.

Předpoklady, že Payton zlepší střelbu ze střední a dlouhé vzdálenosti, se však nenaplnily. Rodák z Louisiany i celý tým Magic stále čeká na výsledkový průlom.

Payton na sebe upozorňuje alespoň extravagantním účesem. Teď ho však vlasy dostaly do problémů.

Nejprve si server sbnation.com všiml, že prakticky pokaždé, když mine trestný hod, si předtím míčem škrtne o vlasy. Šestky jsou pro Paytona jako pro rozehrávače povinnost, měl by je mít alespoň osmdesátiprocentní - ale on je v této sezoně střílí lehce pod 60 procent.

Paytonovo selhání při trestných hodech:

Další zábavný moment přišel v novoročním duelu s Brooklynem, kde Payton při nájezdu do koše zblízka úplně minul zařízení. Z opakovaného záběru pak bylo vidět, že mu vlasy spadly ve chvíli vypuštění střely do obličeje a on měl zcela zakrytý výhled.

Komentátoři celou věc pobaveně rozebírali a dohadovali se, jestli vlasy zakryly Paytonovi výhled, nebo dokonce částečně zablokovaly jeho střelecký pokus. Ani jedno není pro Paytona dobrá vizitka.

Elfrid Payton a vlasy padající do očí při střelbě:

Možná je čas se ostříhat. Myslí si to i jeho kouč Frank Vogel, který to po zápase s úsměvem komentoval.

„Všichni z týmu si myslí, že by se měl Elfrid ostříhat. Neustále ho kvůli tomu hecujeme, ale on je na své vlasy pyšný a nenechá si k nim nic říct. Kdyby mu to však mělo vadit při střelbě, asi ho v noci přepadneme doma a ostříháme mu je,“ smál se Vogel.

Elfrid Payton z Orlanda před více než třemi lety krátce po vstupu do NBA a v minulém týdnu.

„Někomu se to líbí, někomu ne. Já jsem ale se svým účesem spokojený a uklidňuje mě to, když se na mě lidé usmívají a sledují mě. Nechávám si je růst už od střední školy a nehodlám přestat,“ zůstává Payton neoblomný.