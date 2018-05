Padalo to tam, nemělo cenu přestávat, smál se střelec Zdráhala

Hráč švýcarského St. Gallenu nastřílel v utkání 14 gólů, což se mu na Euru povedlo jako teprve pátému hráči v historii.

Před ním dosáhl na 14 branek v jednom utkání ME i někdejší český kapitán Filip Jícha, který na podzim ukončil kariéru. Rekordmanem je Nor Kjetil Strand s 19 přesnými trefami. Zdráhala je s 25 góly zatím nejlepším střelcem Eura.

„I když jsem dal 14 gólů, neřeknu nic jiného než tým. V zádech mám 15 hráčů. Stojí za mnou a já za nimi,“ citoval svazový web Zdráhalu. „Neřekl bych, že cítím zodpovědnost. Opravdu bojujeme všichni za sebe, dohromady. Když to tam padalo, tak jsem střílel dál. Nemělo cenu přestávat. Teď jsem to byl já, příští zápas to bude někdo jiný,“ dodal Zdráhala.

Jeho celku chybí na šampionátu vedle Jíchy i střelec Tomáš Babák a na turnaj jel v roli velkého outsidera. Na úvod skupiny utrpěl český tým historický debakl 15:32 se Španěly, ale v pondělí téměř zázračně porazil úřadující olympijské vítěze Dány 28:27 a s Maďary završil nečekaný postup.

„Proti Španělům jsme to nebyli my. To jsme věděli, že takto hrát nemůžeme. Síla je v mančaftu. Nejsme tým jedné hvězdy, ale jsme mančaft, který bojuje spolu, podpořený výkonem gólmana, obrany a v útoku taky dáváme góly. Věříme si, takže to funguje celé dohromady,“ řekl Zdráhala.

„Odevzdali jsme na hřišti 110 procent. Už po zápasu s Dány jsme byli všichni úplně vyšťavení. Zdálo se mi, že jeden den volna je málo. Ale jak je vidět, když pracujeme jako tým a fanoušci se k tomu přidají, dodá to energii. A to, co jsme ukázali proti Maďarům, bylo neuvěřitelné,“ dodal.

Českému celku by stačila k postupu i remíza. „Řekli jsme si po utkání se Španělskem, že se nikdy nebudeme dívat na tabuli, kolik to je. Potom se hraje daleko lépe. Když vedete třeba o šest, může to vést k tomu, že zvolníte. Hrajeme pořád tak, jako by to byla remíza. A jdeme dopředu. Nedívali jsme se nahoru a hráli jsme naši hru, která pak slavila úspěch,“ konstatoval Zdráhala.

Do další fáze turnaje, šestičlenné skupiny, půjdou Češi nečekaně s dvěma body za výhru s Dánskem. „Doufáme, že můžeme náš úspěch ještě vylepšit. Máme jeden den volna, zrehabilitujeme a do dalšího zápasu půjdeme jak proti Dánsku nebo Maďarsku,“ uvedl Zdráhala.

„Soupeři už nás nepodcení. Naše výhoda je, že soupeři nás musí porazit a někdy se dostanou pod tlak, jako teď Maďarsko. Plná hala může být pomoc, ale nakonec se to může obrátit a být přítěž,“ dodal.