Nymburk chce v Lize mistrů opět postoupit, Opava sbírat zkušenosti

Pro ni jde především o sbírání zkušeností s mezinárodním basketbalem a každá výhra bude úspěchem.

„Je vidět na Nymburku, že kluci, co hrají v pohárech, jsou někde jinde. Jsou z nich tahouni reprezentace. Já doufám, že i když sezona nedopadne tak, jak bychom chtěli, protože honit dva zajíce je náročné, tak že to našim klukům i nám v klubu dá hodně do dalších sezon,“ řekl trenér Opavy Petr Czudek.

Nymburk má opět ambice postoupit ze skupiny. To znamená být do čtvrtého místa v konkurenci Hapoelu Jeruzalém s bývalou hvězdou NBA Amar’em Stoudemirem, Bambergu, Dijonu, Fuenlabrady, Lietkabelisu, Antverp a obhájce titulu AEK Atény.

„Po úspěchu v předchozích sezonách, kdy jsme se dostali do play off, se musíme snažit to potvrdit a určitě budeme chtít postoupit co nejdále,“ řekl člen vedení Nymburku Ondřej Šimeček. „Tahle skupina je papírově nejsilnější, co jsme zatím v Lize mistrů zažili. Ale to není výmluva. Cíle si klademe stejné,“ uvedl kapitán Pavel Pumprla.

Favority podle něj budou Hapoel, Bamberg a Atény. „To jsou hodně těžcí soupeři. K tomu Fuenlabrada, která je na podobné úrovni jako my. A pak tři týmy, které také nevypadají jako jednoznačně porazitelné. Ale musíme pod sebe dostat čtyři týmy a dopředu se nevzdáváme. Rozhodně je to zajímavá skupina,“ dodal Pumprla.

Nymburk začne v úterý na hřišti Dijonu, pátého celku minulé sezony francouzské ligy. Dijonu se podařil vstup do tohoto ročníku, když vyhrál všechny čtyři dosavadní zápasy. Nymburk si bude muset dát pozor zejména na Američany v dresu soupeře. Nejlepšími střelci jsou pivoti Ryan Pearson a Gavin Ware. Rozehrávku řídí Francouz Axel Julien, mezi opory patří i nigerijský křídelní hráč Obi Emegano, Jérémy Leloup či 209 centimetrů vysoký pivot Abdoulaye Loum.

I Nymburku ale vyšel vstup do sezony a vyhrál 108:78 nad Opavou a 116:95 v Kolíně. „Nejsme ještě v optimální formě, diváci od nás mohou očekávat mnohem lepší výkony. V útoku to není špatné, ale na obranné polovině se ještě hledáme. Pokud bychom takhle hráli obranu i v Lize mistrů, tak budeme prohrávat. Prostě máme co zlepšovat na souhře, jelikož reprezentanti se k nám připojili až později,“ řekl pivot Petr Benda, který se vrací do hry po březnovém zranění achillovky.

Na souhře by ale Nymburk neměl pracovat dlouho, neboť z minulé sezony zůstalo v týmu devět hráčů. Z hlavního kádru odešli jen Kendrick Ray, Dardan Berisha a Boris Barač. Naopak přišli Američané Kendall Smith a Bracey Wright. Komplikací je zranění pivota Alexe Davise, který v Dijonu hrát nebude, ale do dvou týdnů by měl být k dispozici.

„Naší snahou bylo udělat co nejméně změn. Velké díky patří i novému majiteli panu Podpěrovi, který nás v této myšlence podpořil. Povedlo se nám udržet velkou část kádru, což by nám mělo hrát do karet a měli bychom z toho těžit,“ věří Šimeček.

Utkání v Dijonu začne v úterý ve 20:30. Opava bude hrát ve středu od 18:30 doma rovněž proti francouzskému soupeři Nanterre.