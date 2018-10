Englishe střídá v Nymburce zkušený rozehrávač Wright

Čtyřiatřicetiletý Wright má za sebou bohatou kariéru včetně krátké zkušenosti v NBA, v níž v letech 2005 až 2007 odehrál 26 utkání. V zámoří hrál i nižší D-League.

Po přesunu do Evropy nastupoval za týmy v Řecku, Španělsku, Belgii, Francii, Chorvatsku, Rusku či Izraeli, kde se v sezoně 2014/15 potkal jako hráč Hapoelu Jeruzalém se současným nymburským trenérem Orenem Amielem. Od roku 2014 působil v Turecku, naposledy v Demiru Büyükcekmece. Hrál Evropskou ligu, VTB ligu či Evropský pohár FIBA, ve kterém byl v minulém ročníku s průměrem 17,8 bodu na zápas čtvrtým nejlepším střelcem.

„Je to hráč vysoké evropské třídy s mnoha zkušenostmi z evropských pohárů. Trénoval jsem Wrighta v Hapoelu Jeruzalém před čtyřmi roky a mám s ním tedy osobní zkušenost. Je to velice soutěživý hráč, srdcař, který chce každý večer zvítězit. I tím se pochopitelně hodí do sestavy v Nymburce,“ uvedl v tikové zprávě Amiel.