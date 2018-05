Oba rádi děláme show pro lidi. Jak Schurter bavil ve stylu Sagana

Ne, tentokrát nebojoval do posledního kola o vítězství jako před dvěma dny v závodu Světového poháru v Novém Městě na Moravě.



Už při tom druhém mu totiž spadl řetěz a než ho nahodil zpátky, čelo závodu mu poodjelo.

Od té doby si exhibici v uličkách Prahy užíval.

Při skocích házel svůj bike do boku, jezdil po zadním kole bez držení a plácal si s fanoušky. Jedné nadšené dívce pak věnoval i své duhové rukavice.



„Jo, bylo to trochu jako Peter Sagan na Tour. Oba jsme světoví šampioni, oba nás baví jezdit na kole a rádi děláme show pro lidi,“ usmíval se Schurter v cíli.

O čem po své premiéře na Pražských schodech ještě mluvil?

O únavě z Nového Města

„Pro všechny eliťáky to bylo stejné, ale nohy jsem cítil. Fakt jsem ještě unavený, ale povedl se mi start a byl jsem ve vedoucí skupině, jenže pak mi spadl řetěz. Od té doby jsem už závod bral spíš tak pro zábavu. Hrál jsem si s publikem, skákal, dělal show pro lidi.“

O délce závodu

“Pro tyhle exhibice je lepší, když jsou kratší. Nic totiž nezískáte tím, že je prodloužíte, akorát závodníky víc unavíte, a to je zbytečné. Tady byl stejně největší boj na úplném začátku. Půlhodina se mi zdá tak akorát, delší bych to nedělal.“

O svých očekávání a realitě

“Potvrdilo se, že je to náročný závod. Nedával jsem si za cíl ho vyhrát, protože jsem do Česka přijel vyhrát do Nového Města, a to se mi povedlo. Po něm jsem spíš potřeboval trochu odpočinku, abych se dal do kupy. I proto jsem závod spíš bral jako zábavu.“

O Praze

“Byl jsem se po ni ráno projít, což taky nebylo pro závod nejlepší. Ale je to nádherné město a až budu mít další šanci ho prozkoumat, uvítám ji. Byl jsem na Karlově mostě, pak na náměstí, kde jsme si dali kávu a jídlo. Bylo to fajn.“

O své další účasti na Pražských schodech

“Když mi budou sedět do programu, určitě se vrátím. Líbilo se mi to.“