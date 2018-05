Kulhavý vzdal, Schurterovi spadl řetěz. Pražské schody ovládl Španěl Valero

V neděli v Novém Městě při Světovém poháru o jeho vítězství rozhodovala až cílová fotografie. Obrovskou porci sil vzalo třetí vítězství v řadě Nina Schurtera v Česku.

O dva dny později už švýcarský rutinér cítil v pedálech výraznou únavu. Ostré výjezdy Starého Města mu dávaly zabrat. Postupně se Schurter propadal výsledkovým pořadím.

Přesto bavil diváky. Neustále se usmíval, zdravil je po trati a nezapomněl i na akrobatickou finesu: po vzoru Petera Sagana, trojnásobného světového šampiona na silnici, ujel několik metrů po zadním kole, přičemž ruce pustil z řidítek.

Co na tom, že upadl. Do cíle dorazil na 23. místě. Rozdal rozhovory, do davu fanoušků hodil závodní rukavice.



Na domácím závodě, který už dvakrát ovládl, se letos nedařilo Jaroslavu Kulhavému. Olympijský vítěz z Londýna se hned od startu z první řady propadal průběžným pořadím.

Po prvním kole z jedenácti už ze závodu odstoupil.

O vítězství tak bojovali jiní. Na čele se vytvořila početná skupina, v níž šlapal i Fabian Gigger, někdejší vítěz Pražských schodů. Právě jezdec polské stáje Kross najížděl do závěrečného stoupání na Jánský vršek na prvním místě. Jenže v posledních desítkách metrů zaútočil právě David Valero.

Švýcar už na Španělovu akceleraci nedokázal zareagovat.

Nejlepší z Čechů byl pátý Matouš Ulman, jenž se dlouho přetahoval o čtvrtou příčku s bronzovým medailistou z Ria Carlosem Colomou. Ondřej Cink dojel devátý.

Ženám vládla duhová Neffová

Do sedmi 1250metrových okruhů ve Starém Městě se vydaly s prvními třemi startovními čísly. Tedy: 1. Neffová, 2. Wloszczowská a 3. Škarnitzlová.



A ve stejném pořadí po více než 30 minutách proťaly cílový prostor.

Už ve druhém kole se trio na čele závodu osamostatnilo. Česká reprezentantka v brutálním stoupání na Jánský vršek dominovala a vždy cílovým prostorem projela na první. Leč ve sjezdu za dvojicí z týmu Kross lehce zaostávala.

Češka výrazně ztratila kontakt až v polovině závodu, v technické pasáži se ale na Švýcarku s Polkou docvakla. Neffová si ale rozhodující útok nechala až do předposledního stoupání.

Navýšením tempa odpárala Škarnitzlovou, Wloszczowská už jí pouze funěla na zadním kole.

Při premiérovém startu na Pražských schodech Neffová pádila suverénně pro vítězství. Radovala se ale příliš brzy: při průjezdu Nerudovou ulicí v místě startu už zvedala vítězně ruce a zdravila diváky. Tehdy ještě sympatickou Švýcarku čekal finální výšlap k pražskému hradu.



I ten ale nakonec zvládla.



„Byla to extrémně těžká premiéra. Hlavně proto, že jsem si myslela, že cílová čára je tam, kde byl start. (smích),“ vyprávěla Neffová v cíli. „Sprintovala jsem tam a pak zjistila, že cíl je jinde. Tak jsem musela vyjet celou tu cestu až k Hradu. Jsem šťastná, že jsem to i přesto dokázala.“