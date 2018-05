Satoranský hýřil aktivitou, ale novou hvězdou série je mladík Wright

Třetím semifinalistou Západní konference je nejlepší tým základní části Houston, doma Minnesotu přetlačil 122:104 a uspěl 4:1 na zápasy. Na soupeře ještě čeká, Oklahoma City totiž otočilo domácí duel s Utahem na 107:99 a snížilo na 2:3. Vítězství urval Russell Westbrook, když vysázel 45 bodů.

Nebývale vyrovnaný duel viděli diváci v Torontu, rozdíl mezi oběma soky byl dlouhé minuty nanejvýš sedmibodový. Celku z Washingtonu se však už druhým rokem nedaří dotáhnout venkovní zápasy k vítězství. A s Raptors nakonec prohrál 98:108.

Hrdinou posledních čtyř minut byl domácí Delon Wright, který v tomto období všechny hráče Wizards přestřílel 9:5. Klíčovým košem byla jeho trojka na 97:93, po které náskok Raptors rychle narostl, až na 13 bodů.

Nejlepší střelec vítězů byl tradiční - DeMar DeRozan zapsal 32 bodů. Až za ním je Wright s 18 body, Kyle Lowry se 17 body (a 10 asistencemi) a Jonas Valančiunas se 14 body (a 13 doskoky).

Washington vedl John Wall s 26 body, devíti doskoky, devíti asistencemi a třemi bloky (ale také sedmi ztrátami), Bradley Beal přidal 20 bodů (ale jen tři z nich v poslední čtvrtině, když se rozhodovalo) a náhradník Kelly Oubre Jr. 14 bodů. Marcin Gortat má double double 10 bodů a 12 doskoků.

Sestřih z pátého zápasu mezi Torontem a Washingtonem:

Tomáš Satoranský dostal ve washingtonské sestavě šanci ve druhé čtvrtině - a počínal si aktivně. Své dvě střely ovšem neproměnil. V rychlém sledu stihl jen asistenci, dva útočné doskoky, ztrátu a faul. Kouče Scotta Brookse tím však nepřesvědčil, že zaslouží prostor i po poločasové pauze, a tak se jeho účinkování smrsklo na čtyři minuty, nejméně v sérii.

Washingtonští litují hlavně toho, že v poslední části hry trefili jen osm z 24 střel z pole. „Nechali jsme si ten zápas proklouznout mezi prsty. Soupeř trefil na konci důležité střely,“ mrzelo ústředního rozehrávače Walla, který se postaral o 26 bodů, ale minul zpoza trojky všechny čtyři pokusy.

„Byl dobře bráněný, neměl to lehké,“ řekl torontský kouč Dwane Casey. „S přibývajícími minutami jsme nehráli dobře hlavně s míčem. Potřebovali bychom, aby šel mezi hráči rychleji z ruky,“ uvedl trenér Washingtonu Brooks.

LeBron James pro výhru svého Clevelandu nad Indianou v poměru 98:95 už víc udělat nemohl. Zaznamenal 44 bodů (proměnil 14 z 24 pokusů a všech 15 trestných hodů), 10 doskoků a osm asistencí. A při vyrovnaném stavu v koncovce trefil za zvuku klaksonu trojku. Navíc krátce před touto situací zablokoval hvězdu soupeře Victora Oladipa.

Tento moment však vzbudil hostujícím týmu nevoli. „Nejdřív mě faulovali a pak ten LeBronův blok, to měl být technický koš. Míč se dotkl deska a až pak ho James zastavil,“ tvrdí Oladipo.

Jamesův blok a následná vítězná trefa:

Kyle Korver pomohl Cavaliers 19 body, když trefil pět trojek. Kevin Love se dostal na 11 bodů a 10 doskoků. Podruhé za sebou jim nemohl pomoci první rozehrávač George Hill, jehož trápí záda.



Domantas Sabonis byl nejlepším střelcem poražených Pacers s 22 body, proměnil osm ze 12 střel. Právě syn slavného otce završil šestibodovou šňůru svého celku v závěru a 33 sekund před koncem vyrovnával na 95:95.

Thaddeus Young zvládl 16 bodů a minul jen jedinkrát z devíti pokusů. Zato Victor Oladipo zapsal 12 bodů, když z pole uspěl jenom dvakrát, potřeboval na to 15 pokusů. Bídnou střelbu částečně vynahradil 12 doskoky.

Indiana znovu měla výhodu širšího kádru - Lance Stephenson si připsal 12 bodů, Bojan Bogdanovič se dostal na 11 bodů.

LeBron James rozhodl o výhře Clevelandu nad Indianou v pátém utkání série:

Houston uspěl v sérii s Minnesotou a pokračuje ve svém historickém tažení. O domácí výhře 122:104 rozhodl ve třetí čtvrtině, kterou ovládl 30:15. V poslední části pak skóre navýšil zásluhou 37 bodů.

Nejlepším střelcem zápasu byl Clint Capela s 26 body, přidal k nim také 15 doskoků. James Harden mu v dresu vítězných Rockets sekundoval 24 body (15 z nich zapsal v klíčové třetí části) a 12 asistencemi. Náhradník Eric Gordon se pak postaral o 19 bodů.

Clint Capela v pátém zápase s Minnesotou:

Do dvouciferných čísel v kolonce bodů se v dresu vítězného celku dostali také Trevor Ariza (16 bodů, čtyři trojky), P. J. Tucker (osobní rekord 15 bodů, pět trojek) i Chris Paul (12 bodů a k nim devět asistencí).

Timberwolves, kteří se do play off podívali po 14 letech, se do budoucna mohou hodit zkušenosti pro mladíky. Karl-Anthony Towns se otrkal a nakonec sezonu završil 23 body a 14 doskoky a Andrew Wiggins se dostal na 14 bodů.

Veterán Jamal Crawford se snažil prodloužit sérii 20 body, Jeff Teague zvládl 17 bodů a sedm asistencí a Derrick Rose 12 bodů. Na 10 bodů se dostal Taj Gibson, Jimmy Butler však zvládl jen osm bodů, když proměnil jen čtyři střely.

Oklahoma City se dostalo snad až za samu hranici vyřazení, ve třetí čtvrtině pátého utkání s Utahem prohrávalo o 25 bodů. Ještě v této části hry však dokázalo srovnat po úseku 32:7. V závěru pak převahu zužitkovalo k výhře 107:99.

Výjimečné představení má za sebou Russell Westbrook - podle motta „když to nejde silou, půjde to ještě větší silou“, zapsal 45 bodů (33 ve druhé půli), 15 doskoků a sedm asistencí.

Paul George se pak pod vítězství Thunder podepsal 34 body (21 po poločasové pauze) a osmi doskoky. Žádný z jejich spoluhráčů se desetibodové hranici ani nepřiblížil. Nejvíc o to usiloval Carmelo Anthony, autor sedmi bodů.

Russell Westbrook řádí v pátém zápase proti Utahu:



Westbrook nakonec zcela zastínil vynikající výkon utažského náhradníka Jaeho Crowdera, který se dostal na 27 bodů (na cestě k osobnímu rekordu v rámci play off proměnil šest trojek) a osm doskoků. Právě on měl hlavní zásluhu na tom, že Jazz vedli 71:46.

Nováček Donovan Mitchell, jenž byl hlavní postavou dosavadního průběhu série, zaznamenal 23 bodů. Utah přitom nezklamali ani další členové základní pětky. Joe Ingles zvládl 16 bodů (čtyři trojky), Rudy Gobert 11 bodů a 10 doskoků (jenže v důležitých momentech týmu scházel kvůli potížím s fauly), Ricky Rubio 10 bodů plus 12 doskoků a sedm asistencí a Derrick Favors 10 bodů (ale i on rychle nasbíral fauly).

Výsledky play off NBA První kolo Východní konference - 5. zápasy:

Toronto - Washington 108:98 (hostující Satoranský 2 doskoky, 1 asistence). Stav série: 3:2.

Cleveland - Indiana 98:95. Stav série: 3:2. Západní konference - 5. zápasy:

Houston - Minnesota 122:104. Konečný stav série: 4:1.

Oklahoma City - Utah 107:99. Stav série: 2:3.