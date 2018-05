Mladý démon play off přebíjí Jordana i Malonea. Sokové ho mají plné hlavy

Utah právě vyhrál oba své domácí zápasy a před pátým utkáním na palubovce Thunder vede 3:1.

Po třetím duelu série se mezi hráči Oklahoma City mluvilo o nutnosti zastavit španělského rozehrávače Rickyho Rubia, což si vzal osobně na starosti Russell Westbrook. To zabralo, utažský Rubio neničil Thunder jako v předchozím zápase. Ale to bylo to jediné, co Oklahoma City vyšlo.

Zastavit hlavní postavu dosavadních utkání se Thunder snad ani nepokoušejí. Teprve jedenadvacetiletý mladík Donovan Mitchell překonává historické rekordy a vede Utah do dalšího kola.

Mitchell už delší dobu nepůsobí na hřišti jako nováček a v pondělním duelu to znovu potvrdil. I s lehce poraněnou nohou z prvního zápasu je nejlepší na palubovce, kterou s ním sdílejí borci jako Paul George, Russell Wesbrook nebo Carmelo Anthony. Čtvrtý duel ovládl 33 body, sedmi doskoky a čtyřmi asistencemi za téměř 40 odehraných minut, když se nedopustil ani jedné ztráty. Dvacet bodů nastřílel ve druhém poločase.

Jeden z kandidátů na cenu pro nejlepšího nováčka ročníku se zařadil do velmi dobré společnosti.

Vylepšil si totiž nejenom osobní rekord, ale i nováčkovské maximum klubu v play off, když překonal 31 bodů z rukou Karla Malonea (to se psal rok 1986). Jeho 110 nastřílených bodů za první čtyři zápasy kariéry ve vyřazovacích bojích je nejvíce od 117 bodů Michaela Jordana v roce 1985. Po dvou duelech byl Mitchell s 55 body dokonce lepší než Jordan.

„Hrajeme jako tým a jen ukazujeme, co umíme. Říkáme, že síla našeho týmu je síla našeho týmu. Nezajímá nás, co říká soupeř na tiskových konferencích. To by nás akorát rozptylovalo. Když se soustředíme jen na nás, jsme těžko k poražení,“ popsal Mitchell na tiskové konferenci. Tam musel doplnit, co neřekl v pozápasovém rozhovoru na palubovce.

Řev fanoušků ho totiž přemohl a dojatý neřekl ani slovo.

SportsCenter (Twitter) @SportsCenter VIDEO: The crowd left Donovan Mitchell speechless.

Série se také výrazně přitvrdila. Ve čtvrtém zápase bylo uděleno hned sedm technických chyb a utažský křídelník Jae Crowder byl po zákroku loktem na pivota Stevena Adamse dokonce vyloučen.

„Je to play off a očekává se, že to bude bitva. Hrajete sedm zápasů a musíte vyhrát čtyřikrát. Nesmíte povolit ani na chvíli jinak prohrajete a může vám celá série utéct. Teď máme navrch, ale může se to snadno otočit,“ dodal Rubio, který se dostal na 13 bodů a osm asistencí.

Dokázal ale solidně rozhodit svého obránce Westbrooka, který se po prohlášení, že Rubia zastaví, dostal už v prvním poločase do problémů s fauly. Za dvě čtvrtiny fauloval Rubia hned čtyřikrát a na střídačku mu mával i Mitt Romney, někdejší kandidát na amerického prezidenta a nyní uchazeč o místo v Senátu za stát Utah.

Westbrook, který nastřílel 23 bodů, ale proměnil jen sedm z 18 pokusů z pole, působil po utkání dost podrážděně.

„Už z toho přestaňte dělat sérii jen mezi mnou a Rubiem. Už s tím skončíme a posuneme se dál,“ řekl Westbrook. A přitom to byl on, kdo po minulém utkání o španělském rozehrávači sám začal mluvit, jak je potřeba mu ukázat, kdo tu šéfuje.

A ještě jeden důkaz, že se Westbrookovi dostali Mitchell a spol. do hlavy - ze čtvrtého utkání si odnesl i pokutu 10 000 dolarů za vstup do rozmíšky mezi spoluhráčem Raymondem Feltonem a soupeřícím Rudym Gobertem. Mohlo to skončit i hůř, stopkou na jeden zápas. Westbrook byl sice připravený střídat, ale do hřiště vstoupil dřív, než pravidla dovolují.

Donovan Mitchell v zápase číslo čtyři:

Jediným hráčem, na kterého se zatím Thunder můžou více spolehnout, je křídelník Paul George. Ten nastřílel 32 bodů, ale ani to Oklahoma City nestačilo. Ve středu je čeká pátý zápas na domácí palubovce a nutně potřebují zvítězit, jinak pro ně sezona nečekaně rychle skončí.