Philadelphia si vzala výhru zpátky, fantom Embiid střídal masky

Duel v Miami byl dlouho vyrovnaný, Philadelphia ho rozhodla náporem ve čtvrté čtvrtině. Seriál trojek spustil Ersan Ilyasova a pokračovali v něm Dario Šarič, Embiid i Robert Covington. Než se domácí Heat rozkoukali, duel jim proklouzl mezi prsty. Poslední dvanáctiminutovka skončila 32:14 pro hosty.

Joel Embiid byl jasně nejsledovanější figurou utkání. Veletalentovaný dlouhán chyběl v závěru základní části po operaci zlomeniny v obličeji, jeho zranění se však již zhojilo. A když jej trenéři nenasadili ani do druhého duelu play off, nesl to už nelibě.

Ve třetím souboji naskočil a za 30 minut na hřišti stihl 23 bodů, sedm doskoků, čtyři asistence a tři bloky. Větší potíže než soupeři mu dělaly ochranné masky. Během večera vystřídal hned tři.

K ostrostřelbě Philadelphie přispěli i Dario Šarič (21 bodů a sedm doskoků) a Marco Belinelli (21 bodů). Australský nováček Ben Simmons se ani napotřetí nedočkal triple double, zaznamenal 19 bodů, 12 doskoků, sedm asistencí a čtyři zisky.

Nejlepším střelcem Heat se stal Goran Dragič, k 23 bodům dodal i osm asistencí. Justise Winslow má na kontě 19 bodů a 10 doskoků.