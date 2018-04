Wade omládl, překonal Birda a prokázal porazitelnost Philadelphie

Veterán Wade přednedávnem veřejně zaspekuloval o svém letním odchodu na odpočinek. Ale to by byla škoda. Hlavně pro Miami. Floridskému celku z role náhradníka zařídil minimálně další návrat do haly Philadelphie, když nastřílel 28 bodů a zapsal sedm doskoků.

Ukončil tím sedmnáctizápasovou vítěznou sérii Sixers, sečteme-li výsledky základní části a play off.

Wade kraloval zejména ve druhé čtvrtině. Během ní nastřílel 15 bodů a dokonce tím o dva body překonal všechny hráče soupeře dohromady. V utkání proměnil prvních sedm pokusů a v historické tabulce bodů v play off se posunul na desátou příčku, před Larryho Birda.

Philadelphia, podesáté za sebou bez svého mladého tahouna Joela Embiida, ale nebyla odevzdaným soupeřem. Málem zlikvidovala šestnáctibodové manko, ve čtvrté části se přiblížila na rozdíl dvou bodů, když Ersan Ilyasova dopíchl na 96.98. Jenže pak si vzal míč do ruky Wade a dvěma akcemi vrátil Heat sebejistotu.

Dwyane Wade byl hlavní postavou druhého zápasu mezi Philadelphií a Miami:

Sixers nakonec nestačilo 24 bodů, devět doskoků a osm asistencí v podání australského nováčka Bena Simmonse. Chorvatský mladík Dario Šarič obstaral 23 bodů, devět doskoků a čtyři zisky.

Třetí díl je na programu v noci na pátek, hraje se v Miami.

Druhý zápas v sérii Golden State - San Antonio právě probíhá.