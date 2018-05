Vábnička na Jamese? Knicks za trenéra angažují jeho oblíbence Fizdalea

Basket

Dalších 9 fotografií v galerii LeBron James si s Davidem Fizdalem, trenérským asistentem v Miami, ujasňují, co udělat lépe. | foto: AP

dnes 1:04 0:42

New York Knicks se do dalšího dobývání úspěchu v NBA pustí s Davidem Fizdalem. Třiačtyřicetiletý trenér dostane v nejbohatším basketbalovém klubu světa čtyřletou smlouvu a k ní úkol vrátit do Madison Square Garden play off a v něm zanechat významnou stopu. Informuje o tom ESPN.

Na trenérské pozici u Knicks vystřídá Fizdale o dvanáct let staršího Jeffa Hornaceka, který dostal výpověď hned po konci základní části NBA. Stane se jedenáctým koučem ve slavném klubu v tomto století a pátým za posledních sedm let. Ve velkém souboji o prestižní post překonal Fizdale celou řadu dalších kandidátů. S newyorským klubem jednali i David Blatt, Mike Budenholzer, Mark Jackson, Juwan Howard, James Borrego, Jerry Stackhouse, Jay Larranaga anebo Mike Woodson, pro kterého by to byl návrat do bývalého působiště. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Fizdale má za sebou pouze krátkou zkušenost na pozici hlavního kouče: loni při své premiéře dovedl Memphis do play off, u Grizzlies však na podzim rychle skončil po osmizápasové sérii nezdarů. Předtím zastával pozice asistenta v Golden State, Atlantě a především v Miami. U celku Heat strávil osm sezon a pomáhal k titulům v letech 2012 a 2013. Z těchto časů pocházejí jeho silné vazby na LeBrona Jamese i Dwyana Wadea. A protože třiatřicetiletý fenomén James může být po této sezoně volný a Madison Square Garden je velkým lákadlem... Nabízí se zkrátka myšlenka, zda není Fizdaleovo angažmá také vábničkou na jednoho z nejlepších sportovců historie. S Jamesem v sestavě by se Fizdaleovi každopádně plnily vytyčené cíle snadněji než se současným kádrem. Prvním krokem pro nového kouče sice bude let do Lotyšska za aktuální klubovou ikonou Kristapsem Porzingisem, jenže dvaadvacetiletý dlouhán se léčí z únorové operace kolene a je možné, že vynechá celou další sezonu. Knicks momentálně deklarují, že se nacházejí ve fázi přestavby a hodlají sázet na nastupující generaci talentů. Ale šance přivést LeBrona Jamese by toto odhodlání nejspíš ohrozila.