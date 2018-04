Hornacek už není koučem Knicks, vyhazov dostal po cestě do New Yorku

Společně s Američanem s českými kořeny Hornacekem, jenž u Knicks strávil dvě nepovedené sezony, se loučí také jeho první asistent a někdejší řecký reprezentant Kurt Rambis.

Hornacekovi a kol. uškodily v očích prezidenta Steva Millse a generálního manažera Scotta Perryho bídné výsledky. V předchozí sezoně tým vyhrál 31 zápasů, v té současné jen 29 zápasů.

Do play off se Knicks nepodívali popáté za sebou. Za posledních 18 let vyhráli jedinou sérii.

Čtyřiapadesátiletý kouč se však během působení u Knicks dostal do situací, ve kterých toho o moc víc vytěžit nemohl. V jeho prvním roce klub trpěl rozpory mezi hvězdným Carmelem Anthonym a dnes už bývalým prezidentem Philem Jacksonem.

Před touto sezonou oba slavní muži v klubu skončili a klubu se zpočátku dařilo, po vážném zranění tahouna Kristapse Porzingise však bylo zjevné, že nastane výsledkový propad.

Klubové vedení už podle zdrojů ESPN vybírá nástupce. Hlavními kandidáty jsou David Fizdale (bývalý hlavní kouč Memphisu a asistent v Miami), David Blatt (dříve působil v Clevelandu, dnes sice vede tureckou Darüssafaku Istanbul, ovšem vyhlásil, že chce do NBA zpět) a Mark Jackson (předchůdce Steva Kerra u Golden State).

Po odchodu úspěšného Jeffa Van Gundyho v roce 2001 se u Knicks vystřídalo už 11 trenérů.

Kromě New Yorku budou hledat nového trenéra také celky z Milwaukee, Phoenixu a Memphisu. Ohroženy jsou pozice Steva Clifforda v Charlotte a Stana Van Gundyho v Detroitu.