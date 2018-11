Toronto slaví šestou výhru v řadě, zastřílelo si proti New Yorku

Dvouciferný náskok si Toronto proti New Yorku získalo ve druhé čtvrtině a postupně si získalo až jedenadvacetibodové vedení. K výhře si Raptors pomohli 14 trojkami.

Sedmi torontským střelcům s deseti a více nastřílenými body vedl kamerunský pivot Pascal Siakam, který zazářil 23 body, Jonas Valančiunas mu sekundoval 19 body a 10 doskoky. O. G. Anunoby přidal 16 body.

Hlavní hvězdy Raptors se tentokrát držely stranou: Kawhi Leonard a Serge Ibaka se smířili s 12 body, Kyle Lowry zapsal 10 bodů a sedm asistencí.

Knicks vedl Tim Hardaway Jr. s 27 body, Enes Kanter nastřádal 15 bodů a 15 doskoků, Mario Hezonja 13 bodů.

Zranění Stephena Curryho z čtvrtečního zápasu proti Milwaukee není vážné, rozehrávač Golden State nicméně vynechává nejméně sobotní utkání s Brooklynem. Speciální vyšetření odhalilo natažené tříslo, které si podle trenéra Steva Kerra vyžádá jen pár dní pauzu.

„Výsledky magnetické rezonance jsou povzbudivé v tom smyslu, že se nejedná o příliš vážné zranění. Ale pořád je to zranění. Je to bolestivé, hrát nebude,“ uvedl Kerr. „Sám je zklamaný, ale mohlo to být horší. Ale nevypadá to na dlouhodobé zranění, ty výsledky vyšetření jsou vlastně dobrá zpráva,“ konstatoval kouč.