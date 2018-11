Butler si konečně prosadil výměnu, Philadelphii učiní ještě silnější

S Jimmym Butlerem není snadné vyjít. Butler chce vyhrávat a chce se zlepšovat. Chce dát všechno do tréninku i do zápasu. A nerad vidí, když se jeho spoluhráči nesnaží tak jako on. Takže se během posledních let stihl naštvat na parťáky v Chicagu i v Minnesotě, obou svých dosavadních působištích v NBA.

Všem okolo pak dával najevo, že nejsou tak dobří jako on. Že se málo snaží, aby se tak dobrými stali.

Mezi mladými hvězdami Timberwolves v čele s Karlem-Anthonym Townsem a Andrewem Wigginsem se mu po jediné sezoně nelíbilo a požádal o výměnu. Po několika týdnech ji má mít.

Jak se mu povede mezi mladými hvězdami Sixers? Teď půjde příkladem třeba Joelu Embiidovi, Benu Simmonsovi či Markellemu Fultzovi.

Další dva členové základní pětky Sixers, chorvatský talent Dario Šarič a střelec Robert Covington, už u toho ale nebudou. Spolu s nimi zamíří do Minnesoty také zkušený Jerryd Bayless a práva na druhé kolo draftu 2022. Butlerovým spoluhráčem naopak zůstává mladý pivot Justin Patton.

Embiid a Simmons mají necelý rok, aby si s Butlerem sedli. V létě 2019 se totiž devětadvacetiletý rodák z Houstonu může stát volným hráčem a vybírat si další působiště.

Joel Embiid (vlevo) a Ben Simmons po povedené akci Philadelphie.

Butler v tomto ročníku za Minnesotu nastoupil desetkrát a dosáhl na střelecký průměr 21,3 bodu na zápas, jeho celek však prohrál všech osm venkovních utkání a má bilanci 4-9. Philadelphia má na kontě osm výher a pět porážek, když doma uspěla ve všech sedmi zápasech, ale venku se rovněž trápila.