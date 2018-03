V Sacramentu řádili demonstranti. Charlotte mělo žně rekordů

Dobře naladění hráči Charlotte trhali rekordy, když Memphis rozstříleli 140:79. Kembovi Walkerovi nevyšel útok na padesátku, za 28 minut ve hře stihl „jen“ 46 bodů.

Houston ubojoval výhru nad Detroitem 100:96 až v prodloužení. Do něj se zápas dostal zásluhou P. J. Tuckera, detroitští hráči poté nevyužili šanci rozhodnout v základní době, když Blake Griffin svou střelu minul.

James Harden pak dostal příležitost zajistit houstonské vítězství, ale neuspěl podobně jako Griffin na druhé straně. V pětiminutovce navrch ovšem nastřílel 10 ze 12 bodů Rockets a sám přehrál celý tým Pistons. Nejlepší střelec NBA si přitom za celé utkání zapsal „jen“ 21 bodů.

Houstonu se vůbec nevedlo střelecky, zahodil 39 z 51 pokusy za tři body, a minul 10 trestných hodů. Detroit na tom však byl ještě hůř, s 32 tříbodovými minelami z 38 střel.

Pistons tak nakonec třetí triple double Blakea Griffina v sezoně - 21 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. Andre Drummond ho podporoval 17 body a 20 doskoky.

Duel mezi Sacramentem a Atlantou je setkáním dvou celků, které se do play off nepodívají, přesto vyvolal drama dne. Do arény Golden 1 Center se totiž nedostali včas mnozí diváci, které zastavila demonstrace proti policejnímu násilí. Jedno z problémovějších a chudších amerických měst zasáhla nedělní smrt neozbrojeného Stephona Clarka a zveřejnění videa, které ji zachycuje.

Střetnutí začalo se zpožděním. Pro výhru 105:90 si v něm nakonec došli domácí Kings, když nováček Justin Jackson zapsal 20 bodů. Další nováček Frank Mason III. a druhák Buddy Hield přidali po 16 bodech, Kosta Koufos zajistil 14 bodů a 11 doskoků.

Isaiah Taylor vedl poraženou Atlantu s 18 body, Dewayne Dedmon zaznamenal 13 bodů a 10 doskoků.

Kemba Walker se marně těšil na padesátku, v poločase byl už na 35 bodech. Nakonec zaznamenal 46 bodů, když odehrál pouze 28 minut zápasu svého Charlotte s Memphisem a do poslední části už nezasáhl.

Nastartovaný vítěznou trefou ze středečního souboje s Brooklynem prožil Walker výjimečný střelecký čtvrtek. Proměnil 13 z 18 střel, trefil 10 ze 13 tříbodových pokusů. S 10 trojkami (klubové maximum) se pak vyrovnal rekordu sezony, který je v držení Stephena Curryho.

Kemba Walker proti Memphisu:

Hornets přestříleli hostující Grizzlies 140:79. Jedná se o nejvyšší vítězství v dějinách klubu. Po třech čtvrtinách vedlo Charlotte o 55 bodů, což je vyrovnáním rekordu celé NBA (Minnesota Timberwolves takto válcovali Chicago Bulls v listopadu 2001).

Do utkání nezasáhl Dwight Howard, který odehrál životní večer v zápase s Brooklynem.

Výsledky NBA

Charlotte - Memphis 140:79

Orlando - Philadelphia 98:118

Sacramento - Atlanta 105:90

New Orleans - LA Lakers 128:125

Dallas - Utah 112:119

Houston - Detroit 100:96 po prodl.