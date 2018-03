Satoranskému nebylo souzeno, v San Antoniu minul úplně všechno

Český rozehrávač nadále patří při zranění Johna Walla do základní pětky a v San Antoniu dostal od kouče Washingtonu důvěru na 32 minut, s šesti asistencemi byl v týmu nejlepší, zaznamenal také šest doskoků, avšak při střelbě se mu vůbec nevedlo.

Začalo to už ve druhé minutě, kdy se neprosadil za tři, a provázelo celým zápasem: neuspěl při nájezdech ani při dopichu cizí či vlastní střely. Nakonec minul celkem osm pokusů a v kolonce bodů mu zůstala nula.

Jeho Wizards v Texasu začali dobře a rychle vedli 11:4, avšak to byl také jejich nejvyšší náskok v zápase.

Spurs, kteří bojují o samotnou účast v play off, šli ve druhé čtvrtině do vedení a to postupně navyšovali až k rozdílu 22 bodů ve čtvrté části.

San Antonio se v posledních týdnech spoléhá hlavně na LaMarcuse Aldridge, který tentokrát zaznamenal 27 bodů a devět doskoků a pomohl k pátému vítězství v řadě. Kyle Anderson ho doplnil 16 body. Jejich tým má jistotu, že i ve 21. sezoně za sebou bude mít víc výher než porážek a znovu vylepší svůj vlastní rekord NBA.

Washington střelecky táhli Bradley Beal a náhradník Kelly Oubre Jr., oba autoři 21 bodů. Otto Porter Jr. a Ian Mahinmi přidali po 12 bodech.

připravujeme další podrobnosti

Výsledky NBA

Cleveland - Toronto 132:129

Philadelphia - Memphis 119:105

Brooklyn - Charlotte 105:111

San Antonio - Washington 98:90 (hostující Satoranský 0 bodů, 6 doskoků a 6 asistencí)

New Orleans - Indiana 96:92

Chicago - Denver 102:135

Milwaukee - LA Clippers 120:127

Miami - New York 119:98