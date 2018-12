Jak zatraktivnit florbal. A proč má mistrovství světa očekávaný scénář

Finále hráli Finové se Švédy (6:3).

O bronz Švýcaři s Českem (4:2).

Přesto třeba Filip Šuman, šéf tuzemského florbalu, tvrdí: „Ukázalo se, že zápasy začínají být vyrovnanější než dřív, překvapivých výsledků a duelů rozhodnutých až v prodloužení bylo mnohem víc.“ Jenže... „Díky mladosti sportu se špička bude dál posouvat. Je vidět, že Švédové, Finové zase udělali výkonnostní posun a bude trvat, než přijde chvíle, kdy by z těch 16 týmů mohl teoreticky každý vyhrát.“

Zkrátka - týmy ze druhé čtyřky se sice zlepšily, jenže stejný posun udělala i elita. Opakuje se to každé dva roky a nejspíš i opakovat bude.

Tato předvídatelnost florbal u širší veřejnosti sráží, a také proto teď v Praze florbaloví bossové navrhli několik revolučních změn. Tou hlavní je, že by už za pár let mohla jedna třetina trvat jen 15 minut, o pět méně než doposud.

A trenér by směl do zápasu nasadit celkem o tři hráče méně. Má to dva důvody - florbal sní o olympiádě a touží se postupně prosadit na jejích předstupních, jako jsou Světové hry či Asijské hry. Jenže dvouhodinové mače mu snižují televizní atraktivitu i šanci se na akci kvůli nabitému programu vůbec dostat.

„Taky to bude mít vliv na zvýšení vyrovnanosti, protože utkání se často rozhodují v závěrech, kdy to slabší týmy nezvládnou fyzicky,“ myslí si Šuman. „A nebude tam ani minuta na taktizování.“

I to většinové publikum štve - třeba v českém semifinále proti Finsku si soupeř často minutu nudně přihrával v obraně, Češi nenapadali a diváci pískali. Však i proto florbal v minulosti zvažoval, že by přijal basketbalové pravidlo, že se musí tým v určitém časovém úseku posunout na soupeřovu polovinu. Zatím ale zůstalo u házenkářské inspirace, že celek, který se nesnaží vyvíjet aktivitu, může být sudím napomenut. Jenže pravidlo se v praxi těžko uplatňuje.

Šuman namítá, že jde o vývojovou fázi. O taktiku, která bude brzy překonána. „Ve Švédsku s tím před pěti sedmi lety mívali problémy, ale tento problém sám vymizel.“

K větší atraktivitě může pomoci i chystané mistrovství Evropy, které může nahradit dosavadní turnaje čtyř elitních zemí. Aby častěji docházelo ke střetu horších s lepšími.

Změny ale mají i odpůrce. Proti zkrácení času brojili na kongresu hlavně Švédové a Finové. „Zlí jazykové tvrdí, že je to kvůli tomu, že si chtějí udržet hegemonii. Zájem mezinárodního florbalu ale je, aby se co nejvíc vyrovnal,“ říká Šuman.

Florbal sice díky věku netrpí konzervatismem, ale revoluce - byť za ní stojí olympijský sen - se nelíbí ani českým hráčům.

Milan Garčar, nejzkušenější z týmu, řekl: „Já bych ten sport moc neměnil, je dobře vymyšlený. Pravidla se obměňují průběžně a citlivě. Florbal má své kouzlo a je jasné, že se nezavděčíme všem. Jestli se udělá radikální řez, aby byl na olympiádě, není to správná cesta. Pak na hrách dojde k totálnímu výbuchu a co? Budeme to zase měnit?“

Takže jakou cestou se vydat?