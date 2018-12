Krčmář o trablích: Takhle vzpříčený náboj jsem v závodě nikdy neměl

Když jste měl na kontě už tři nuly, zablikalo vám v hlavě: Se čtvrtou nulou bych se mohl dostat i na pódium pro šest nejlepších?

Víceméně. Se čtyřma nulama už se člověk jako já dostává ve vytrvalostním závodě někam k tomu 6. místu.

Tak jako se vám to povedlo právě v této disciplíně na posledních dvou světových šampionátech.

Právě, takové závody už mám za sebou, na mistrovství světa jsem byl dvakrát do šesti, na olympiádě jsem s jednou ranou mimo skončil sedmý, při svěťáku v Ruhpoldingu se čtyřma nulama pátý. Takže tohle pro mě nebyla extra nová situace. Možná se mi ale ta šance na dobrý výsledek mihla v hlavě přece jen trochu víc než loni, protože šlo o první závod a já byl ještě nerozzávoděný.

Je tedy možné, že za tu jednu ránu mimo mohla při poslední položce nervozita?

To ne, prostě mi ta jedna rána vypadla.

Byla daleko od terče?

Ne, šlo o těsnou ránu vlevo dole. Prostě jsem ji netrefil, na nervozitu bych to neházel.

Vzápětí jste však ještě musel řešit trable s nábojem. Co se stalo?

Po té netrefené třetí ráně se mi vzpříčil náboj. Víceméně se špičkou dostal do závěru, jenže ten jeho druhý konec koukal ven a závěr mi tím pádem nešel zavřít. Tak jsem ten náboj musel ručně vyšťourat a vyhodit. Pátou ránu jsem proto potom dobíjel.

Co konkrétně takové problémy způsobí?

Buď špatně daný náboj do zásobníku před startem, nebo to, že zásobník ho špatně podal. Nešlo o chybu ze zbrklosti, nebo proto, že bych špatně přebil. I s tím dobitím jsem přišel zhruba o 15 sekund.

Už se vám to někdy v závodě přihodilo?

Takhle šprajclý náboj jsem v závodě ještě nikdy neměl. Na tréninku se to párkrát stane, když střílíte 16 tisíc nábojů za rok. Při závodě pro změnu občas špatně přebiju. Ale aby se mi takhle vzpříčil náboj, si nepamatuju. Kdyby ten problém rozhodoval o stupních vítězů, řeším to asi víc, jenže takhle, jestli jsem kvůli tomu čtrnáctý nebo šestnáctý, není až tak hrozné. Navíc já jsem dosud do každé sezony v úvodním vytrvalostním závodě odstartoval tak, že jsem v něm nikdy nedokázal ani bodovat. Tohle jsou pro mě první body z úvodního závodu sezony od mého vstupu do seniorské kategorie.

Střílel jste velmi pomalu. Chtěl jste se za každou cenu vyvarovat rány mimo?

Jo, strávil jsem dnes na střelnici spoustu času. Chtěl jsem se trefit, ale nebylo to nic uvolněného. Šlo o upracované, vybojované položky. Jsem zastáncem teorie, že nejprve potřebuju dobře zastřílet a chytit se a až pak mohu ty položky zrychlovat. Potřebuji získat nějaké to střelecké sebevědomí. Nejsem prostě stejným borcem jako Fourcade nebo Johannes Bö, kteří přijedou a hned střílí rychle. Potřebuji si k tomu dojít. Takže dnešek beru, s výsledkem jsem spokojený, na rozjezd sezony je dobrý.

Rovněž běžecky jste se dnes po startu rozjel velmi pomalu a až postupně v závodě zrychloval.

To bylo stejné jako s tou střelbou. Na trati jsem byl v prvním kole v křeči a neuvolněný. Až po první ležce, když jsem ji dal za nulu, to ze mě spadlo, rozjel jsem se a navíc mě dojel Rakušan Eberhard. Chytil jsem se ho a on mi trošku roztáhl tempo. Hodně mi pomohlo, že jsem potom mohl jet v nastoleném tempu a ani jsem se v něm necítil úplně špatně, přestože dneska ta trať byla těžká, rozhrabaná. Žádné hezké lyžování.

Ukázal vám ten závod víc než váš poslední úsek ve smíšené štafetě, na němž už české kvarteto nemohlo jet o přední příčky?

Já se i v té štafetě snažil jet, protože jsem věděl, že potřebujeme závody. Ostatní týmy začaly závodit víceméně o 14 dnů dříve, zatímco my máme první pořádné závody sezony až tady. Jasně, v posledním kole štafety jsem se v neděli třeba až tolik nezmáčkl, ale furt jsem ji jel naplno. Každopádně dnešní závod už nám tu běžeckou formu jednotlivých biatlonistů ukázal trochu víc, i když páteční sprint bude zase o něčem jiném.

Nastoupíte k němu hned následujícího dne po nejdelší z disciplin. Jak tělo dáte dohromady?

To je to, čeho jsem se bál nejvíc, když nám vytrvalostní závod odložili na dnešek. Vím, jak se tělo druhý den po dvacce cítí. Bude to těžké, ale dneska jeli všichni, všichni jsou ve stejné situaci a musí se s tím popasovat. Chci být připravený - a také do toho půjdu jinak než dnes, ve sprintech není moc prostoru na vteřinky, aby člověk ztrácel. Ve sprintech to musíte občas i přeriskovat.