ONLINE: Biatlonisté jedou vytrvalostní závod. Jak si vedou Češi?

Po dvou štafetových kláních se v Pokljuce poprvé utkávají jednotlivci. A to v nejtradičnější z biatlonových disciplín - ve vytrvalostním závodu.

Konat se měl ve slovinském středisku původně už ve středu, jenže nepřízeň počasí donutila organizátory přeložit start na čtvrteční dopoledne.

„Roli hrála nejen hustá mlha, ale také tma. Stmívá se brzy, závod je dlouhý, trvá hodinu a 45 minut, startovní listina čítá 110 biatlonistů. Nebylo v našich silách, aby všichni měli férové podmínky,“ vysvětloval Borut Nunar, ředitel Světového poháru v Pokljuce.

Znovu se losovala startovní listina, pořadí pěti Čechů zůstalo stejné. Se startovním číslem 18 vyběhne Ondřej Moravec. Českou stálici nicméně v posledních dnech brzdily střevní potíže, Moravec nemohl trénovat, což se patrně na výkonu odrazí.

„Co se bude dít na trati, těžko předvídat, protože moje výkonnost je teď tak na 75 procentech normálu, spíš míň. Podle toho musím zvolit i správné tempo, abych tu dvacku vůbec ujel. Nečekám nějaký zázrak, ten se nestane,“ telefonoval v úterý ze Slovinska.



Jako 28. vyrazí další z mazáků Michal Šlesingr, startovní číslo 35 má Michal Krčmář. Stříbrný muž ze sprintu na únorových olympijských hrách vstupuje do nové sezony s novou pažbou a také s elánem - nehodlá se zmíněným životním úspěchem svazovat.



„Naopak mi to pomůže. Lépe se díky tomu zkoncentruji na závody. Už jsem něco dokázal a nechci, aby to přišlo vniveč. Zároveň už vím, že se dokážu postavit na bednu. Člověk si to musí vyzkoušet, aby to dokázal opakovat. Takový úspěch mě namlsal a chtěl bych na něj navázat,“ plánuje.

Ve startovním poli figurují ještě dvě česká jména. Tomáš Krupčík odstartuje jako čtyřiapadesátý, Adam Václavík pojede se stodvojkou.