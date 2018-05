Forma není špatná, cítí Hejnová i Maslák před Odložilovým memoriálem

Hlavní program 25. ročníku Memoriálu Josefa Odložila začne v 17 hodin. Před tím se uskuteční žákovské závody a národní Dukla mítink.

Ač váhala, Hejnová nakonec na Memoriálu Josefa Odložila poběží. Pondělní závod zařadí mezi dva mítinky Diamantové ligy. V sobotu byla šestá v americkém Eugene a ve čtvrtek 7. června ji čeká závod v Oslu. Na Julisce se utká se dvěma sobotními soupeřkami - Američankami Georganne Molineovou a Cassandrou Tateovou.

V Eugene se potýkala s časovým posunem, ale výkon 55,36 nakonec bere. „Jsem s prvním startem spokojená. V předchozích letech jsem nezačínala o nic líp, ba naopak jsem začala i v roce 2016 před olympiádou hůř. Takže já si myslím, že je to na dobré cestě,“ řekla dvojnásobná mistryně světa na tiskové konferenci.

Původně kvůli startu v Oslu chtěla Odložilův memoriál vynechat, ale pak se její plány změnily. „Dohodly jsme se s trenérkou, že absolvuji i Odložila. Že je to i dobrý trénink pro mě a já se potřebuju rozzávodit. Těším se, je to ještě na domácím stadionu,“ podotkla bronzová olympijská medailistka z Londýna.

Po návratu ze zámoří se potýká s aklimatizací a ještě se pořádně nevyspala, ale trénink vypadá dobře. „Myslím, že na tréninku běhám čím dál tím líp, takže se můžeme těšit na čas pod 55. Budu se snažit vyhrát před domácím publikem. Když už nemám 400 překážek na Tretře, tak jsem ráda, že můžu běžet tady,“ doplnila Hejnová.

Nepovedenou úvodní čtvrtku sezony, kterou na nedělním mítinku v polské Radomi běžel za 46,60, chce na Julisce napravit český rekordman Pavel Maslák. „Ten závod jsem běžel špatně. Byla to moje chyba, rozběhl jsem to pomalu a ještě k tomu nebyly úplně ideální podmínky. Teď to prostě rozběhnu, nahecuju se a věřím, že z toho bude mnohem lepší čas,“ upozornil.

Věří, že před domácím publikem se dokáže namotivovat lépe než na řadovém mítinku v Polsku. Tréninkové časy totiž nasvědčují tomu, že jeho čtvrtkařská forma není špatná.