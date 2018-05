Pro Holušu bude Odložilův memoriál prvním testem na patnáctistovce

Pátý muž loňského mistrovství světa Holuša musel odjet o dva týdny dříve ze soustředění v Maroku, protože prakticky nebyl schopen trénovat. „Měl jsem problémy s krví a začali jsme to řešit. Měl jsem nějak chycené ledviny a játra, které pracovaly nonstop, neodpočaly si,“ řekl na dnešní tiskové konferenci Holuša. Navíc ho trápil zánět kyčle, kvůli kterému mu vystřelovala bolest do stehna.

Hlavní program začne pondělí 4. června v 17 hodin. Předcházet mu budou žákovské závody a národní Dukla mítink. Volné slosovatelné vstupenky je možné stáhnout na webu www.memorial-odlozil.cz.

Během tří týdnů po návratu do nížiny se jeho krevní hodnoty zlepšily a první závod absolvoval Holuša v sobotu při extralize, kde si vyzkoušel pět kilometrů. „Cítím se mnohem lépe, jsem schopen trénovat. Jenom dělám objem, vůbec nedělám speciální trénink. Pětka se mi běžela skvěle. Myslím, že všechno je nastartováno na dobré cestě, Odložilův memoriál pro mě bude další důležitý bod na cestě k mistrovství Evropy,“ doplnil.

Vedle Holuši poběží patnáctistovku, která je hlavním závodem mítinku, také Filip Sasínek. Na čtvrtce bude bojovat o vítězství český rekordman Maslák, jenž loni skončil těsně druhý.

Další český rekordman Staněk se představí v koulařském sektoru. Jeho soupeři budou Američané Ryan Crouser a Joe Kovacs. „Asi nic lepšího v té kouli jsme nemohli sehnat. Kromě toho Novozélanďana (mistra světa Tomase Walshe),“ poznamenal ředitel mítinku Miroslav Ševčík.

Startovat budou všichni elitní čeští oštěpaři. Vedle vicemistra světa Vadlejcha také bronzový medailista z MS Petr Frydrych, světový šampion z roku 2013 Vítězslav Veselý a Jaroslav Jílek.

O startu Hejnové se rozhodne po jejím návratu z mítinku Diamantové ligy v Eugene, kde v sobotu absolvuje první start na 400 metrů překážek. „Uvidí, jak se vrátí zpátky. Že by to měla jako mezistart mezi Diamantovými ligami. Zatím to vypadá, že pokud bude zdravá, tak by měla startovat,“ řekl Ševčík.