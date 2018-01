Křivdy z minulosti ožívají. Čeští házenkáři znovu čelí Makedoncům

Po třech dnech volna jdou čeští házenkáři opět do boje na evropském šampionátu v Chorvatsku. V druhém zápase čtvrtfinálové skupiny ve Varaždínu nastoupí v úterý právě proti Makedoncům. K udržení nadějí na senzační postup do semifinále musí Češi zvítězit.

Zápas mezi českým výběrem a Makedonií začne v úterý ve 20:30 a zasáhnout do něj může dodatečně povolaný český pivot Petr Šlachta.

Národní tým má zatím na Euru vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek. Na úvod šampionátu utrpěl debakl se Španělskem, ale pak nečekaně porazil Dánsko a Maďarsko a překvapivě postoupil ze základní skupiny.

V následné šestičlenné skupině reprezentanti v pátek podlehli Němcům a s dvěma body jsou zatím pátí. Do semifinále projdou první dva týmy. V závěrečném duelu čtvrtfinálové skupiny změří národní celek ve středu síly se Slovinskem. Českým maximem na ME je šesté místo z roku 1996.

Makedonie jako by byla reprezentaci souzená. Oba týmy na sebe narazily v posledních třech evropských či světových kvalifikacích. Hned několik zápasů ovlivnily ve prospěch soupeře výroky rozhodčích, zářez z června 2016 bolí Čechy ještě teď.

Národní tým na úkor Makedonie nepostoupil ani z předminulé evropské kvalifikace a oba soupeři se potkali i v kvalifikaci na nynější šampionát. V Plzni Češi zvítězili 35:28 a v odvetě vloni v červnu už s jistotou postupu prohráli 20:33.

„Hrajeme s nimi víc než dost. Bude to pro nás zajímavý zápas i po té historii, co s nimi máme. Určitě to bude velice prestižní a bojovný zápas,“ citoval svazový web brankáře Tomáše Mrkvu. „Kdo je má rád? Myslím, že je to pro nás super soupeř. Když na ně nebude každý z nás správně namotivovaný a nahecovaný, je to špatně. Jsou tam samozřejmě velké křivdy z dřívějška,“ dodal pro iSport.cz jeden z českých lídrů Pavel Horák.

Makedonie má ve skupině o bod víc než český celek. Na úvod šampionátu porazila vždy o gól Slovinsko a Černou Horu, poté remizovala s Německem a v neděli utrpěla první porážku. Španělům podlehla vysoko 20:31.

Makedonii vede od loňského roku španělský trenér Raúl González. Mezi hlavní opory patří sedmatřicetiletý veterán Kiril Lazarov, nejlepší týmový střelec na turnaji Dejan Manaskov či brankář Borko Ristovski.

„Dlouho jsme s nimi nehráli, už asi půl roku,“ řekl s úsměvem jeden z dvojice českých trenérů Jan Filip. „Je to každoroční soupeř, vyhecované to bude z obou stran. Jejich fanoušci už ve skupinové fázi dělali týmu bouřlivé domácí prostředí a počítáme, že to bude stejné,“ podotkl Filip.

„Jejich tým pod trenérem Gonzálezem udělal velký krok dopředu. Dal jim větší disciplínu, větší řád. Za mě fakt hrají dobře a pro mě je to překvapení turnaje. V každém případě si myslím, že hrají fakt líp, než hráli třeba v kvalifikaci první zápas u nás v Plzni,“ dodal Filip.