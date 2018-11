Co po konci kariéry? Cestování a vysněná kavárnička, plánuje Šafářová

Šafářová se totiž v jedenatřiceti letech rozhodla ukončit kariéru. Poslední údery mezi profesionálkami předvede na lednovém grandslamu v Melbourne.

Do té doby finalistka Roland Garros 2015 naskočí do zápasů francouzské ligy (díky tomu, že bydlí v Monacu). Přemýšlí i o duelech české extraligy. Turnaj ale žádný neodehraje. Australian Open bude tím zcela posledním.

„Nepojedu ani trénovat na Floridu, jak jsem dříve byla zvyklá. Snad neudělám ostudu,“ doufá Šafářová.



České tenistky Lucie Šafářová, Petra Kvitová a Kateřina Siniaková (zleva) sledují zápas Barbory Strýcové ve finále Fed Cupu.

A co když celý turnaj vyhrajete. Konec si rozmyslíte?

Přemýšlela jsem nad tím opravdu dlouho. Moje kariéra byla krásná, jsem spokojená s tím, co jsem dosáhla. Chtěla bych ale skončit v tom hezkém.



Na žebříčku jste aktuálně na 106. místě, které vám nezaručuje jistý start v hlavní soutěži. Naskočila byste i do kvalifikace?

Je to na hraně, takže uvidíme. Mohu zažádat o divokou kartu. Případně bych naskočila i do kvalifikace. Chci se rozloučit na grandslamu, proto jsem se rozhodla pro Australian Open.



Jak dlouho jste o konci přemýšlela?

Letos na US Open jsem měla nejhorší krizi. Celou cestu z kurtu po prohře s Bartyovou (ve druhém kole, 5:7 a 3:6) jsem brečela. A v šatně taky. Tam se to zlomilo. Věděla jsem, že už to dál nepůjde.

Proč?

Důležitým vodítkem byly zdravotní problémy, které v posledních měsících mám. Už na to prostě fyzicky nemám. Letošní sezona nedopadla tak, jak jsme si představovala (Šafářová ji ukončila v září kvůli zdravotním problémům). Cesta zpět by byla náročná. Od US Open jse začala žít jinak a dělat věci, které jsem dlouhodobě chtěla. Od té doby jsem se s tím vnitřně smířila.

Poslední týdny jste strávila ve Spojených státech s deblovou parťačkou Mattekovou-Sandsovou, se kterou jste získala pět grandslamových trofejí. Probírala jste konec i s ní?

Bavily jsme se o tom, zda pokračovat ve čtyřhře. Ale deblovou i singlovou kariéru ukončím v Melbourne.

Tušíte, co budete dělat po profesionální kariéře?

Chci cestovat. Viděla jsem toho sice hodně, ale chybí mi poznávání. Teď jsme s Beth (Mattekovou-Sandsovou) projely Yellowstone. Na seznamu mám i Nový Zéland, který bych třeba mohla spojit v lednu s tou Austrálií. Hrozně ráda bych si vyzkoušela i rafting v Grand Canyonu. Ten můj „to do list“ je dlouhý.

Stále platí, že jeden z největších snů je vlastnit kavárnu?

Jasně! Nedávno jsem si udělala kurz baristy, takže už jsem i vzdělaná. A kavárnička se už možná rýsuje.

Zůstanete nadále i u tenisu?

Ráda bych. Tenis miluju, bude mi chybět, pokusím se zůstat součástí toho prostředí. Naplňovalo by mě předávat zkušenosti, třeba i někomu mladšímu.